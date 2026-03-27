Durante la segunda fase del Plan de Recuperaciones Controladas de la fosa común, en el Panteón Civil de Dolores, se recuperaron 25 individuos para tratar de identificarlos para ser restituidos a sus familiares.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que estas acciones fueron llevadas a cabo del 17 al 25 de marzo, en la línea 2BIS Fosa 26.

Los 25 cuerpos recuperados fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para su análisis y clasificación con el fin de elaborar hipótesis de identificación.

Luego de concluir los trabajos de la segunda fase del Plan de Recuperaciones Controladas, suman 50 los individuos recuperados, ya que durante la primera etapa se recuperaron 25 cuerpos, de los cuales cinco ya han sido identificados y en seis casos más se han elaborado hipótesis de identificación.

De igual forma, se localizaron mil 389 fragmentos óseos durante la remisión de la tierra, la cual está asociada a la reutilización de las fosas.

En los trabajos participaron integrantes de colectivos y más de 40 familias de personas reportadas como desaparecidas en calidad de observadoras.

El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, afirmó que “estas acciones comienzan a saldar la deuda con las personas fallecidas en esta ciudad, que por muchos años han permanecido sin ser identificadas, pero que hoy están más cerca de volver a casa”.

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