Coacalco, Méx.— A una semana de la explosión por acumulación de gas que se registró en una vivienda en la que fabricaban productos de limpieza, en la colonia La Magdalena Huizachitla y que dejó como saldo 12 lesionados, el municipio de Coacalco culminó con la remoción de escombros y comenzó con los trabajos para reparar las viviendas dañadas.

Alí Morales coordinador de Protección Civil y Bomberos del ayuntamiento, explicó que hubo ocho casas afectadas, de las cuales, una fue pérdida total, mientras que las demás sufrieron daños en puertas, fachadas, ventanas, vidrios.

La familia de esa vivienda decidió irse a resguardar con familiares, aun cuando el municipio habilitó un albergue.

“Hoy comenzamos con la remodelación y modificación de una de las viviendas afectadas”, puntualizó el titular de Protección Civil municipal frente al número 3 de la calle Tamaulipas, a un costado de la casa donde se registró la explosión, la cual tiene una ventana con vidrios rotos.

En el sitio no hay patrullas de seguridad pública, ni tampoco trabajos de remoción de escombros, pues la casa donde se registró la explosión la semana pasada fue pérdida total.

A las familias de las ocho casas dañadas, el sistema DIF de Coacalco ya entregó tanques de gas y colchones nuevos.

Sobre la situación de salud de las 12 personas que resultaron lesionadas por la explosión del pasado viernes 20 de marzo, Alí Morales detalló que solo tres siguen hospitalizados. “Ahorita están un poquito delicados algunos de ellos, de las 12 personas tenemos tres que siguen en hospitalización, pero les damos seguimiento a su situación de salud”.

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