Salamanca, Gto.- Un policía municipal de Salamanca fue asesinado por hombres armados que irrumpieron en su domicilio, durante la celebración del “Viernes de Dolores”.

El ataque ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde de hoy en el interior de una vivienda de la calle Irapuato, casi esquina con la calle calle Padre Pedro Gutierrez Farías, en la colonia Guanajuato.

El oficial, identificado como Juan Manuel Prieto, recibió varios impactos de bala; testigos dijeron haber escuchado más de diez detonaciones.

En la casa del policía se conmemoraba la festividad del Día de Dolores y se obsequiaba el agua de sabores que representa las lágrimas de la Virgen.

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Elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja acudieron para auxiliar al agente, pero ya había muerto.

En un comunicado, la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca informó que el policía privado de la vida se encontraba en su periodo vacacional.

“Este hecho representa una pérdida sensible para la corporación y un agravio a la tranquilidad de nuestra comunidad".

Aseguró que el hecho no quedará impune.

Asesinan a policía municipal en Salamanca, Guanajuato; se encontraba de vacaciones. (Foto: especial)

“Desde el primer momento se estableció comunicación con autoridades estatales y federales para el esclarecimiento de los hechos. De manera coordinada con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y Defensa, se ha desplegado un operativo para dar con los responsables”, posteó.

El Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde morenista César Prieto, expresó condolencias para la familia del oficial Jusn Manuel Prieto.

Este crimen se registró mientras en una funeraria de Celaya velan al director general de la Junta Municipal de Agua y Alcantarillados asesinado acribillado la mañana de este 26 de marzo de 2026 en Irapuato.

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