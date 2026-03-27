Más Información
Cae "El Gallo", líder de Cárteles Unidos, junto a 7 integrantes; son acusados de tráfico de armas, droga y lavado de dinero
Madres buscadoras y vecinos de Coapa convocan a manifestaciones durante partido México vs Portugal; Estadio Banorte será reinagurado este sábado
VIDEO: Comunidad Judía reprueba protestas contra artista Amir Fattal; califica pintas en galería como "acto de odio y discriminación"
Trump advierte que "Cuba es la siguiente"; necesitamos cambiar el sistema y quizás ahora exista una oportunidad: Rubio
Pachuca.- Habitantes de diversas colonias de Tula, Hidalgo, alertaron sobre la presencia de restos humanos esparcidos en la vía pública, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad, quienes implementaron un operativo en el municipio.
De acuerdo con los reportes, se tuvo conocimiento de que en la colonia San José fue encontrada la cabeza de un hombre, así como parte de un brazo; en tanto, también hubo reportes sobre el hallazgo de restos en las colonias Nantzha, El Crestón y Alvarado.
Vecinos de las zonas alertaron a elementos de la policía municipal sobre la presencia de restos humanos en la vía pública, por lo cual los agentes de seguridad realizaron un operativo y acordonaron las áreas.
Leer también: Juez concede órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles; está acusado de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura
De igual manera, se dio aviso a la Procuraduría de Justicia del estado, por lo que elementos de la Policía Investigadora, así como del Ministerio Público y peritos, acudieron al procesamiento de la escena.
Se informó que se trata de una sola persona, cuyos restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar las diligencias correspondientes e identificar a la víctima.
Asimismo, se dio a conocer que se inició un operativo de búsqueda de los responsables; sin embargo, hasta el momento no se tiene información sobre alguna detención relacionada con este caso.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]