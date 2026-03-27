Pachuca.- Habitantes de diversas colonias de Tula, Hidalgo, alertaron sobre la presencia de restos humanos esparcidos en la vía pública, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad, quienes implementaron un operativo en el municipio.

De acuerdo con los reportes, se tuvo conocimiento de que en la colonia San José fue encontrada la cabeza de un hombre, así como parte de un brazo; en tanto, también hubo reportes sobre el hallazgo de restos en las colonias Nantzha, El Crestón y Alvarado.

Vecinos de las zonas alertaron a elementos de la policía municipal sobre la presencia de restos humanos en la vía pública, por lo cual los agentes de seguridad realizaron un operativo y acordonaron las áreas.

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De igual manera, se dio aviso a la Procuraduría de Justicia del estado, por lo que elementos de la Policía Investigadora, así como del Ministerio Público y peritos, acudieron al procesamiento de la escena.

Se informó que se trata de una sola persona, cuyos restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar las diligencias correspondientes e identificar a la víctima.

Asimismo, se dio a conocer que se inició un operativo de búsqueda de los responsables; sin embargo, hasta el momento no se tiene información sobre alguna detención relacionada con este caso.

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