Una persona muerta y seis bomberos heridos, dejó la volcadura de un autobús de dicha corporación de auxilio en la zona montañosa central de Veracruz, donde realizaban tareas de prevención como parte de los operativos del periodo vacacional de Semana Santa.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal Coetzala–Zongolica por donde circulaba un camión del cuerpo de bomberos del municipio de Coetzalan.

Los reportes policiales indican que el conductor de la unidad perdió el control, por lo que el camión de emergencias cayó a un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad.

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De acuerdo con los reportes policiales, el conductor habría perdido el control, cayendo a un barranco de unos 30 metros de profundidad. (Foto: especial)

La pesada unidad atropelló a un trabajador del Ayuntamiento de Coetzalan que se encontraba en el lugar apoyando en labores del operativo especial de Semana Santa; en tanto, seis bomberos resultaron lesionados, algunos de ellos de consideración.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos de los municipios de Amatlán y Córdoba, así como personal de Protección Civil y grupos de paramédicos de la Cruz Roja.

Los heridos recibieron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Córdoba, donde permanecen bajo observación médica.

Durante las maniobras de rescate, la circulación en la carretera estatal Coetzala–Zongolica fue cerrada de manera temporal, generando afectaciones viales en la región.

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