El próximo domingo se celebrarán las elecciones extraordinarias en el municipio de Tamiahua, región del norte de Veracruz donde candidatos de cuatro partidos políticos y una coalición electoral buscan alzarse con la victoria.

Las autoridades electorales garantizaron la organización de la jornada comicial y llamaron a los habitantes de esa demarcación a salir a las urnas a ejercer su derecho al voto, ello luego que el proceso comicial del año pasado se anuló debido a que la candidata ganadora del PVEM rebasó los topes de gastos de campaña.

Durante la jornada electoral, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a través de su Consejo Municipal Electoral, instalará un total de 37 casillas receptoras de voto, donde la ciudadanía podrá emitir su sufragio por alguno de los candidatos y candidatas registradas, cuyo ganador o ganadora ejercerá funciones del 1 de junio de 2026 y al 31 de diciembre de 2029.

Se trata de candidaturas presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), así como de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, integrada por Morena y PVEM.

“La ciudadanía de Tamiahua podrá salir a votar, a ejercer su voto de manera pacífica, libre y secreta”, expuso la consejera presidenta del OPLE, Marisol Alicia Delgadillo Morales, quien llamó a los electores a conocer a los candidatos a través del portal Conocéles, donde han expuesto sus plataformas electorales y propuestas.

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La funcionaria manifestó que por parte de las autoridades electorales están puestas las condiciones para que sea una jornada ejemplar, además de que hay acompañamiento de elementos de seguridad pública que blindarán la fiesta democrática.

“La ciudadanía saldrá a manifestarse para emitir su voto, hay condiciones para salir a votar, nosotros estamos preparándonos desde oficinas centrales y el domingo estaremos en una sesión permanente de vigilancia para acompañar al Consejo Municipal que es el que tiene a su cargo la organización de este proceso”, dijo.

Recordó que el domingo estará en funcionamiento el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mediante el cual se podrán conocer los resultados preliminares el mismo día de la jornada comicial.

Fue la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien declaró la nulidad de la elección municipal de Tamiahua al considerar como “grave” el rebase de topes de gastos de campaña de la candidata ganadora del PVEM, Citlali Medellín.

Ante ello, el Congreso del Estado nombró a integrantes de un Concejo Municipal, el cual ejerció funciones a partir del primero de enero hasta el primero de junio, cuando deberán tomar protesta las nuevas autoridades.

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afcl