La Policía capitalina capturó a Erick "N", alias “La Besucona”, señalado como líder de “Los Besucones”, célula delictiva dedicada al narcomenudeo, robo y homicidio en Iztapalapa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Erick está relacionado con tres eventos de homicidio perpetrados en 2024 y uno más en 2025, derivados de la disputa por la venta de droga con el grupo de Los Malportados.

"La Besucona" fue detenido luego de una persecución tras ser detectado fumando un cigarrillo de marihuana mientras conducía un coche sin placas, informó la SSC.

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana

Al realizar labores de patrullaje en Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Country Club, los oficiales detectaron un vehículo que era conducido por un sujeto que fumaba un cigarro de marihuana, quien al notar la presencia de los policías lo arrojó por la ventana y aceleró la marcha.

Luego de una persecución, el sospechoso fue alcanzado a la altura de la calle Mártires Irlandeses, en la mencionada colonia, y tras una revisión se le aseguraron 23 bolsitas con cierre hermético que contenían aparente crystal y 10 cartuchos útiles.

Por lo anterior, el hombre de 33 años de edad fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que defina su situación jurídica.

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afcl