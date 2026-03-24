Tras presentar la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, anunció que también se propone crear una comisión especial para articular una campaña permanente contra la violencia feminicida.

Durante la conferencia matutina de este martes 24 de marzo, la funcionaria indicó que además, la propuesta incluye la creación de grupos de apoyo técnico para las investigaciones por feminicidio en fiscalías especializadas e impulsar la elaboración y actualización de registro de feminicidios a nivel nacional.

“Se propone que a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias Contra las Mujeres, se cree una comisión especial que acompañe en la puesta en marcha de la ley, que acompañe la formación y la capacitación y que nos permita articular una campaña permanente contra la violencia feminicida”, dijo.

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Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Gómez Saracibar destacó de manera adicional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), el Sistema Nacional DIF y la Procuraduría Federal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), se creará el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

“(Esto) posibilita la actualización del protocolo de atención para estos casos, pero también las estrategias en materia de política pública para la atención integral y la restitución de derechos a las niñas y los niños que son víctimas indirectas del feminicidio de sus madres”, detalló.

La subsecretaría reiteró que el delito de feminicidio además de arrebatar la vida de las mujeres, cambia la vida de las personas de su círculo cercano, especialmente de sus hijas e hijos. Destacó que dicha ley articula los derechos de las víctimas, sus familias y de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) afectados.

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Señaló que los derechos de las víctimas enmarcados en la ley incluyen: el acceso a la verdad y la justicia; a la atención médica y psicológica de urgencia para aquellas que son sobrevivientes; acceso a la asistencia jurídica especializada y gratuita a servicios de seguridad social, salud y educación.

“Para los Niños, Niñas y Adolescentes que quedan en estado de orfandad ya la restitución o entrega del cuerpo de una manera digna, respetuosa y también asistida y, por supuesto, tienen derecho a los de traducción e interpretación”, mencionó.

Puntualizó que la reparación integral del daño, que es otra de las partes importantes de esta ley, tiene que ser adecuada, efectiva, rápida y proporcional. Gómez Saracibar mencionó que el responsable del feminicidio tiene que llevar a cabo una reparación económica desde la articulación integral de políticas de derechos y de protección a NNA que quedan en situación de orfandad.

Recordó que esta Ley General mandata a las plataformas digitales que respeten la dignidad de las víctimas, es decir, si hay información que difundir por estos medios, no puede haber una exhibición de imágenes de las víctimas de feminicidio de una forma amarillista o que haga apología del delito.

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“En términos de las políticas de prevención y atención de la violencia feminicida, porque el feminicidio no surge de una de una generación espontánea, sino hay una serie, como lo decía la fiscal (Ernestina Godoy), de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de estas mujeres a quienes le son arrebatadas la vida”, expresó.

Ingrid Gómez reiteró que las mujeres tienen derecho a espacios especializados de refugio, así como servicios del Estado como los Centros LIBRE, Centros de Justicia para las Mujeres, la Línea para el Bienestar 079 con la opción 1 y las Abogadas de las Mujeres para realizar litigios estratégicos.

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