La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este año habrá mil municipios que cuenten con un Centro de Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes Comunitarias y Emancipación (LIBRE) para las Mujeres, pues destacó que el objetivo es llegar a todos los municipios del país.

La jefa del Ejecutivo federal aseguró que los Centros LIBRE son espacios de mujeres para mujeres que se instalan con el objetivo de brindar apoyo y ayuda a cualquier mujer que tenga algún problema o que necesite respaldo para su desarrollo.

Detalló que en estos espacios hay distintas actividades, entre ellos, asesoría psicológica, jurídica y de distinto tipo, y resaltó que se busca que haya una biblioteca en cada uno de los centros para impulsar clubes de lectura.

"Es un proyecto que está teniendo mucho impacto en todo el país, sobre todo para las mujeres de todo el país, a lo largo y ancho en todos los municipios. El objetivo es llegar a todos los municipios del país y este año vamos a llegar a mil municipios. Entonces estos son los centros LIBRE", dijo en Palacio Nacional.

Incrementa presupuesto para Centros LIBRE

Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, anunció que el presupuesto para los Centros LIBRES para las Mujeres pasó de 661 millones en 2025 a 983 millones en 2026, lo que representa un incremento de 48.6% para impulsar su autonomía económica, prevenir, atender y canalizarlas si viven algún tipo de violencia.

Durante la conferencia matutina de este jueves 12 de marzo, la funcionaria destacó que la meta fijada por la presidenta Claudia Sheinbaum es que haya un Centro LIBRE en cada uno de los 2 mil 478 municipios del país. En 2025, se instalaron 678 y este año, se planea llegar a mil, es decir, alcanzar el 40% de la meta.

Hernández Mora informó que del 1 de mayo de 2025 al 5 de marzo de 2026, en los Centros LIBRE se han atendido a 446 mil 438 mujeres y se han otorgado 930 mil 697 servicios, entre los que se incluyen: impartición de talleres y oficios, así como realización de asambleas donde las mujeres deciden las capacitaciones que necesitan.

Además, en estos espacios se ofrecen servicios jurídicos, servicios psicológicos y de trabajadoras sociales de manera gratuita, lo que permite acompañar a mujeres víctimas de violencia y canalizarlas con autoridades. En Palacio Nacional, recordó que el acrónimo para LIBRE es: Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación para las mujeres.

“Ya medio millón de mujeres han sido atendidas en estos Centros LIBRES, significa que esta política cercana y en territorio está beneficiando a mujeres porque hay lugares donde no había absolutamente nada de atención para las mujeres y hoy los Centros LIBRES son un espacio para ellas”, dijo Hernández Mora.

Centro LIBRE presentes en 10 estados

Explicó que en 10 entidades, la cobertura de estos espacios ya es total, es decir, en cada uno de sus municipios se inauguró un Centro LIBRE: Sinaloa, Querétaro, Tabasco, Campeche, Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo, Colima, Baja California y Michoacán.

En el caso de este último, la secretaría destacó que en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se invirtieron 101 millones 143 mil 520 pesos para la instalación de estos centros. Indicó que en tres de ellos ya hay consultas médicas, en colaboración con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Vale la pena comentarles que los Centros LIBRES que están en zonas indígenas tienen a profesionistas que hablan la lengua indígena para dar el mejor servicio, de tal manera que en Michoacán ya a partir de abril empezarán o tendremos 127 Centros LIBRES”, indicó.

En un enlace virtual durante la mañanera, cinco trabajadoras de estos centros contaron sus experiencias al atender a mujeres e impartir talleres de lectura y oficios. Citlalli Hernández reconoció a las jóvenes profesionistas abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales.

“La idea es que los Centros LIBRES sean un espacio donde se alberguen otros servicios del gobierno de México o de los gobiernos estatales y municipales. Así que tenemos ya consultorios también en algunos centros libres de Michoacán. Lo que la presidenta nos encargó es que cada Centro LIBRE tuviese una biblioteca del Fondo de Cultura Económica”, señaló.

La secretaría de las Mujeres también destacó la participación de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, pues atienden casos que se canalizan en Centros LIBRES.

