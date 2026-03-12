Luego que no fuera aprobada su iniciativa de reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo da detalles de su "Plan B", el objetivo es terminar con los privilegios que tienen los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE) y fortalecer la participación ciudadana.

La Presidenta Sheinbaum presentó los alcances de su llamado “Plan B”, cuyo objetivo central —afirmó— será continuar con la reducción de privilegios en los partidos políticos y en las autoridades electorales, así como fortalecer la participación ciudadana.

Durante su conferencia, la mandataria federal sostuvo que la propuesta rechazada buscaba disminuir el gasto público destinado a instituciones electorales y dirigencias partidistas, al considerar que existen recursos excesivos en un país con amplias necesidades sociales.

“Durante años, hasta la llegada del presidente López Obrador al gobierno, nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Todavía quedan áreas en México de privilegios (…) La reforma electoral que presentamos tiene el objetivo de disminuir, de acabar con los privilegios, en este caso de los partidos políticos y las instituciones electorales”, afirmó.

#LaMañaneradelPueblo | ¡Claudia Sheinbaum da a conocer el plan B de la reforma electoral! Tras el rechazo de su primera iniciativa en la Cámara de Diputados, la presidenta cambia de estrategia y se enfocará en tres puntos: disminuir los privilegios que persiste en los Congresos… pic.twitter.com/vb07g3FTsX — El Universal (@El_Universal_Mx) March 12, 2026

Reforma responde a demandas ciudadanas: Sheinbaum

La presidenta argumentó que, de acuerdo con encuestas, la ciudadanía considera excesivo el financiamiento público a los partidos y los salarios de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), además de señalar duplicidades entre el organismo nacional y los institutos electorales locales.

“Al pueblo de México le parece excesivo que se destinen tantos recursos a los partidos políticos (…) que los consejeros del INE sigan ganando más que la presidenta y que se repitan funciones en los Oples mientras hay necesidades de agua, drenaje y servicios en los municipios”, dijo.

"Hay quienes no quieren disminuir sus privilegios... ya sabíamos que no iban a votar", dice la presidenta

Sheinbaum también expuso cómo votaron las distintas fuerzas políticas durante la discusión legislativa y aseguró que insistió en llevar la iniciativa al pleno aun cuando sabía que sería rechazada.

Según explicó, únicamente legisladores de Morena, 12 diputados del Partido Verde y uno del PT respaldaron la propuesta, mientras que PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y parte de sus aliados votaron en contra.

“Yo insistí en que se votara porque cumplí con la gente. Me comprometí a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente, y yo cumplí (…) también era importante ver quién votó por disminuir los privilegios y quién no”, sostuvo.

#LaMañaneradelPueblo | "Es muy importante ver quién votó", indicó Claudia Sheinbaum tras el rechazo a la reforma electoral. La presidenta insistió en que el recurso público tiene que ir a la gente y se debe fortalecer la verdadera democracia del pueblo pic.twitter.com/1z8eFjgzyQ — El Universal (@El_Universal_Mx) March 12, 2026

La mandataria adelantó que el Plan B mantendrá la misma esencia de la reforma rechazada: reducir gastos considerados excesivos dentro del sistema electoral y redirigir recursos públicos hacia programas sociales, infraestructura y servicios básicos.

“El objetivo es seguir disminuyendo los privilegios (…) que el recurso público se utilice para lo indispensable y que la mayor parte se vaya a la gente, a escuelas, hospitales, agua potable y bienestar”, señaló.

Además, planteó fortalecer mecanismos de democracia participativa para que la ciudadanía tenga mayor incidencia en decisiones públicas y en la elección de representantes.

