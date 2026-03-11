El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, iniciará una serie de investigaciones relacionadas sobre las prácticas comerciales de más de una docena de socios comerciales de Estados Unidos, incluyendo México, informó la Oficina del Representante Comercial (USTR) Jamieson Greer.

Entre los socios sobre los que se decidió iniciar las pesquisas formales están:

México

Unión Europea

China

Singapur

Malasia

Camboya

Indonesia

Tailandia

Corea

Taiwán

Bangladesh

Japón

India

Las investigaciones se basan en la ley comercial conocida como Sección 301.

“Estas investigaciones se centrarán en las economías que, según las pruebas de que disponemos, parecen presentar un exceso de capacidad estructural y de producción en diversos sectores manufactureros, por ejemplo, a través de superávits comerciales persistentes y elevados o de una capacidad infrautilizada o sin utilizar” dijo Greer en una llamada con periodistas que retoma NBC News.

“Esperamos que esta investigación descubra una serie de prácticas comerciales desleales”, añadió Greer en la llamada. Las pesquisas probablemente derivarán en la imposición de aranceles adicionales si se determina que las naciones incurrieron en ese tipo de prácticas.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, no incluyó a Canadá en la lista de economías investigadas, pese a que también es uno de los principales socios comerciales de Washington.

En el Federal Register, la USTR explicó que las investigaciones se iniciaron bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para analizar actos, políticas y prácticas de ciertas economías vinculadas con capacidad excesiva estructural y producción en sectores manufactureros.

Según el organismo, aunque la producción manufacturera global continúa creciendo, la oferta mundial supera la demanda, lo que genera sobreproducción y grandes superávits comerciales en algunos países.

“La capacidad extranjera no utilizada puede enfriar la producción y las nuevas inversiones en Estados Unidos”, señaló la dependencia, al advertir que muchos países con exceso de capacidad mantienen superávits comerciales significativos con la economía estadounidense.

Como ejemplo del fenómeno, la USTR indicó que en 2024 la manufactura global generó 16.6 billones de dólares, pero la capacidad instalada de las fábricas solo se utilizó entre 75% y 75.9%, por debajo del nivel considerado saludable para muchos sectores, cercano al 80%.

Alcance de las investigaciones

"Las investigaciones determinarán si esos actos, políticas y prácticas son irrazonables o discriminatorios y suponen una carga o restricción para el comercio estadounidense", señala el comunicado sobre el inicio de la investigación emitido por la USTR.

“Estados Unidos ya no sacrificará su base industrial en favor de otros países que pueden estar exportando sus problemas de exceso de capacidad y producción a nuestro país. Las investigaciones actuales subrayan el compromiso del presidente Trump de repatriar las cadenas de suministro críticas y crear puestos de trabajo bien remunerados para los trabajadores estadounidenses en todos nuestros sectores manufactureros”, agrega el comunicado.

“Los esfuerzos de reindustrialización de la administración Trump siguen enfrentándose a importantes retos debido al exceso de capacidad estructural y de producción de las economías extranjeras en los sectores manufactureros. En numerosos sectores, muchos socios comerciales de Estados Unidos producen más bienes de los que pueden consumir a nivel nacional. Esta sobreproducción desplaza la producción nacional existente en Estados Unidos o impide la inversión y la expansión de la producción manufacturera estadounidense que, de otro modo, se habría puesto en marcha. En muchos sectores, Estados Unidos ha perdido una capacidad de producción nacional considerable o se ha quedado preocupantemente por detrás de sus competidores extranjeros”, indica.

También se iniciará una investigación relacionada con la importación de productos fabricados con “trabajo forzoso”, en un segundo anuncio previsto para finales de esta semana.

Posibles consecuencias

Actualmente, Estados Unidos aplica un arancel general del 10% a todos sus socios comerciales, impuesto tras la decisión del Tribunal Supremo de anular muchos de los aranceles específicos por país del presidente Donald Trump a finales de febrero.

El tribunal consideró que Trump se había excedido en sus competencias presidenciales al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles rápidos a decenas de países.

Greer dijo que su objetivo era que las investigaciones anunciadas el miércoles concluyan antes de que finalice el plazo de 150 días.

El T-MEC puede ser uno de los mayores afectados tras esta medida. (11/12/25) Foto: iStock.

“El presidente tiene varias opciones posibles”, afirmó Greer en la llamada. “Estamos mucho más centrados en llevar a cabo las investigaciones de la Sección 301 y en concluirlas lo antes posible”, añadió. “Me gustaría que concluyeran antes de que expire la [Sección] 122 [arancel]”, acotó.

Se prevé que los países investigados protestarán, especialmente aquellos que son parte de acuerdos comerciales con Estados Unidos, como México a través del T-MEC.

Según el comunicado, el USTR ya solicitó consultas con los gobiernos de las economías afectadas. “El 17 de marzo de 2026 se abrirá un expediente para recibir comentarios sobre las investigaciones. Para garantizar que se tengan en cuenta, las personas interesadas deben presentar comentarios por escrito, solicitudes para comparecer en la audiencia, junto con un resumen del testimonio, antes del 15 de abril de 2026. El USTR celebrará una audiencia en relación con estas investigaciones a partir del 5 de mayo de 2026”.

