La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dijo a un juez que no puede devolver el dinero de los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump, que el Tribunal Supremo declaró ilegales.
"El CBP no puede cumplir con la orden del Tribunal de Comercio Internacional del 4 de marzo de 2026", informó Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Política Comercial y Programas de la Oficina de CBP, en un escrito judicial dirigido al Tribunal de Comercio Internacional de EU.
El director ejecutivo extendió estas consideraciones a la orden del 5 de marzo, relacionada con el caso Atmus sobre la batalla legal por el reembolso de los aranceles, en la que el juez también ordenó “liquidar” todas las operaciones de importación: las no liquidadas y las ya liquidadas pero aún no definitivas, sin tener en cuenta los aranceles de emergencia impuestos por Trump.
Lee también Aranceles del 15% comenzarán esta semana, afirma secretario del Tesoro de EU; prevé que en 5 meses vuelvan los anulados por la Corte
La Corte Suprema invalidó el pasado 20 de febrero los aranceles impuestos por Trump al considerar que excedió sus poderes al aplicar la ley de emergencia para declararlos.
Una mayoría del Alto Tribunal negó que el mandatario tuviera facultades para utilizar en tiempos de paz la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, en la que Trump había fundamentado su guerra comercial.
A raíz de este fallo, el Tribunal de Comercio Internacional de EU, que tiene la jurisdicción en este asunto, ordenó esta semana al gobierno de Trump que no aplicara los aranceles impuestos por la IEEPA en los procesos aún abiertos y abrió la puerta a que se devolviera en los casos en los que ya se había cobrado.
El CBP cifra en aproximadamente 166 mil millones de dólares la cuantía recaudada por los aranceles impuestos por la ley de emergencia.
Lee también Fiscales generales de EU impugnan aranceles del 15 % de Trump; presentan demanda ante Tribunal de Comercio Internacional
Según dijo, en torno a 20.1 millones de operaciones de importación no estaban liquidadas a fecha de 4 de marzo.
El escrito de Brandon Lord se presentó antes de que el juez Richard Eaton diera inicio a una audiencia sobre el asunto de la devolución del dinero por los aranceles en Nueva York.
Empresarios de EU y México coinciden en eliminar aranceles; proponen regresar al libre comercio del T-MEC
