Después de cinco horas de reunión tras no aprobarse la iniciativa de la reforma electoral, diputados y senadores concluyen reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sin llegar a un acuerdo para impulsar un plan B.

En entrevista al salir de Palacio Nacional, el coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar y Vega, en compañía del senador Manuel Velasco, explicó que en la reunión intercambiaron diversos puntos de vista de los trabajos que se hicieron en la Secretaría de Gobernación en materia electoral, "la verdad es que no se avanzó nada de los temas nuevos".

"Más bien estuvimos trabajando para ver qué se puede construir de las leyes secundarias, y posibles propuestas para el futuro. No hay nada", indicó.

"¿Se presenta mañana el plan B", se le cuestionó.

"(Se revisaron documentos de trabajo), no sabemos qué se defina por parte de la Presidencia de la República, pero en caso de PT y Morena únicamente (se revisaron) documentos de trabajo. (...) faltaban los abogados del PT que llegaron más tarde", explicó.

"¿Ustedes apoyarían un plan B?", se le insistió.

"Por su puesto que hay que ver qué se presenta y esperamos construir junto con el PT y Morena, pero bueno, hoy por lo menos no se trabajó en un documento formal", aseguró.

Arturo Escobar indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encontraba con buen ánimo, y descartó que haya habido algún reproche por el resultado de la reforma electoral en el Congreso de la Unión.

"Ella solo estuvo un momento con nosotros, intercambiamos puntos de vista y documentos", señaló.

