Michoacán se colocó como la entidad con mayor avance en la reducción del rezago educativo a nivel nacional, de acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El estudio, basado en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, señala que el estado logró superar posiciones históricamente rezagadas para ubicarse en el primer lugar del país en la disminución del atraso educativo.

Según el informe, el desempeño de Michoacán incluso superó al de entidades como Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León.

Autoridades estatales atribuyen estos resultados a una estrategia enfocada en el trabajo directo en comunidades y centros escolares, con acciones destinadas a asegurar la asistencia de los estudiantes, reforzar el acompañamiento pedagógico y prevenir la deserción escolar.

Además, la reducción del rezago educativo forma parte de los objetivos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, iniciativa que plantea a la educación como uno de los pilares para impulsar el bienestar social y generar mayores oportunidades de desarrollo para niñas, niños y jóvenes.

El informe atribuye el resultado a estrategias para mejorar la asistencia y evitar la deserción escolar. (09/03/26) Foto: Especial

En paralelo, el estado reportó que por primera vez en más de una década concluyó un ejercicio fiscal sin observaciones por desvío de recursos o daño patrimonial en el manejo del presupuesto educativo, según reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El gobierno estatal destacó que el orden financiero y administrativo en el sistema educativo ha permitido concentrar los esfuerzos en fortalecer la permanencia de los estudiantes en las aulas y en mejorar los indicadores educativos de manera sostenida.

