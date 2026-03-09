Más Información

Michoacán se colocó como la entidad con mayor avance en la reducción del rezago educativo a nivel nacional, de acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad ().

El estudio, basado en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, señala que el estado logró superar posiciones históricamente rezagadas para ubicarse en el primer lugar del país en la disminución del .

Según el informe, el desempeño de Michoacán incluso superó al de entidades como Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León.

Autoridades estatales atribuyen estos resultados a una estrategia enfocada en el trabajo directo en comunidades y centros escolares, con acciones destinadas a asegurar la asistencia de los estudiantes, reforzar el acompañamiento pedagógico y prevenir la deserción escolar.

Además, la reducción del rezago educativo forma parte de los objetivos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, iniciativa que plantea a la educación como uno de los pilares para impulsar el bienestar social y generar mayores oportunidades de desarrollo para niñas, niños y jóvenes.

El informe atribuye el resultado a estrategias para mejorar la asistencia y evitar la deserción escolar. (09/03/26) Foto: Especial
En paralelo, el estado reportó que por primera vez en más de una década concluyó un ejercicio fiscal sin observaciones por desvío de recursos o daño patrimonial en el manejo del presupuesto educativo, según reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El gobierno estatal destacó que el orden financiero y administrativo en el sistema educativo ha permitido concentrar los esfuerzos en fortalecer la permanencia de los estudiantes en las aulas y en mejorar los indicadores educativos de manera sostenida.

