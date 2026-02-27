Esta mañana el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) informó que se ha examinado el comportamiento de más de 25 indicadores financieros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), durante un periodo de 8 años (2018-2025), según los informes trimestrales de la Bolsa Mexicana de Valores.

Durante el 2025, la CFE registró una utilidad neta de 139 mil millones de pesos, obteniendo crecimiento de 1.8% comparado con 2024, por lo que el resultado anual fue considerado como un efecto financiero favorable, en el que la empresa pasó de acumular gastos financieros netos por 253 mil 700 millones de pesos en 2024 a reportar ingresos financieros por 30 mil 900 millones de pesos en 2025 frente al dólar.

Por otro lado, se observó un cambio en la deuda de la empresa en la que se muestra que el saldo a corto plazo disminuyó 36.0%, mientras que el de largo plazo aumentó 10.8%, teniendo la oportunidad de una inmediata liquidez, sin embargo esta acción desplaza sin reducir el nivel total del endeudamiento a largo plazo.

De igual manera, la información publicada por IMCO señala que la deuda con los proveedores aumentó un 14.6% a nivel anual, ubicándose como el que segundo nivel más alto de los últimos ocho años.

Por otra parte, el desempeño operativo mostró señales de debilitamiento, donde la utilidad de operación disminuyó 27.0%, mientras que el costo de ventas incremento un 11.3%.

Asimismo, la CFE ha registrado ingresos totales por 679 mil 500 millones de pesos, obteniendo un crecimiento anual de 1.8% respecto a los 667 mil 200 millones de pesos monitoreados durante el 2024.

IMCO detalla que la venta de energía eléctrica se concentró en el 76.9% de los ingresos, mientras que las transferencias del Gobierno Federal por el subsidio a las tarifas representaron 12.5%.

También, reporta que la deuda de la Comisión Federal de Electricidad se redujo un 1.5%, por el contrario de su aumentó, que se registro en un 10.8% durante 2025.

Al mismo tiempo que, el saldo de la deuda total de la CFE fue de 483 mil millones de pesos equivalente al 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para 2025 en los Criterios Generales de Política Económica 2026, representando una disminución de 1.5% respecto a las cifras reportadas al cierre de 2024.

Finalmente, para el 31 de diciembre de 2025 se reporto un 66.9% que corresponde a deuda documentada, 16.7% a Pidiregas, 12.8% a inversiones fiduciarias, 2.7% a deuda en colocación a largo plazo y 0.9% a préstamos bancarios, reflejando la composición de una sustitución parcial de pasivos vinculados a proyectos por deuda documentada, sin contar con cambios significativos en el nivel agregado de endeudamiento.

