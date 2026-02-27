Según datos del INEGI, para 2024, el 73.6% de los hogares mexicanos contaban con internet. Si bien es una cifra alta y que incluso va en incremento, no es suficiente en el contexto actual, en el que estar conectadas y conectados es parte importante para el desarrollo personal y social. En este sentido, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su iniciativa “Telecomunicaciones e Internet para Todos” presenta MiFi, el modem inalámbrico que te garantiza conexión a internet donde sea que estés desde 150 pesos.

MiFi forma parte de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, una iniciativa cuyo objetivo es garantizar el acceso a la información, la comunicación y a los sistemas de telecomunicaciones sobre todo para la población mexicana ubicada en zonas de difícil acceso.

¿Qué incluye el MiFi de CFE?

El Internet Móvil de banda ancha de CFE, también conocido como MiFi es un módem inalámbrico que te permite crear tu propia red de Wi-Fi de alta velocidad (4.5G) por medio de una tarjeta SIM de CFE Internet. Recuerda que este servicio ofrece únicamente datos móviles y no incluye llamadas ni SMS.

El diseño del dispositivo te permite llevarlo a donde quieras y compartir la conexión de manera rápida y segura con múltiples equipos como tabletas, computadoras, laptops y teléfonos celulares. Puedes conseguirlo por mil 150 pesos, precio que incluye el costo del MiFi, la SIM de CFE, el envío de estos y un mes con 5GB de CFE Internet Móvil.

¿Qué planes hay disponibles?

Otra ventaja que ofrece MiFi CFE Internet es que funciona con planes de prepago desde 150 pesos. Además, puedes elegir ofertas por plazos mensuales, semestrales y anuales que van desde los 5 hasta los 100 GB. Una vez que termine tu mes de CFE Internet Móvil podrás renovar tu plan con alguno de los siguientes paquetes:

5GB

Mensual: $150

Semestral: $680

Anual: $1,350

10GB

Mensual: $270

Semestral: $1,080

Anual: $2,130

20GB

Mensual: $380

Semestral: $1,830

Anual: $3,620

30GB

Mensual: $495

Semestral: $2,420

Anual: $4,810

50GB

Mensual: $610

Semestral: $3,020

Anual: $6,000

80GB

Mensual: $960

Semestral: $4,810

Anual: $9,580

100GB

Mensual: $1,180

Semestral: $6,000

Anual: $11,960

¿Cómo contratarlo?

Para tener acceso a este servicio, es indispensable que habites en una localidad autorizada para el servicio de CFE Internet. De ser este el caso, sigue las siguientes indicaciones para conseguir tu MiFi y sus beneficios:

Ingresa a https://cfeinternet.mx/. En la sección de “Paquetes” da clic en “MIFI” y agrega el paquete inicial al carrito. Presiona el ícono del carrito en la parte superior de la pantalla Da clic en “Proceder al pago” Ingresa tu código postal para verificar si tu localidad tiene cobertura CFE Internet. Ingresa los datos correspondientes

Recuerda que el tiempo de espera puede variar según la zona así que no te olvides de rastrear tu pedido a través de la liga que será enviada a tu correo electrónico una vez que termines la transacción.

