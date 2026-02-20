A través de capturas de pantalla que nos hicieron llegar a Tech Bit, nos dieron a conocer que WhatsApp está listo para iniciar el despliegue de una nueva versión de la plataforma. Se trata de una suscripción premium, la cual le daría la opción a los usuarios de acceder a stickers premium, más chats fijados y otros beneficios.

Desde hace algunas semanas, ya se había filtrado información sobre la posibilidad de que la plataforma de mensajería instantánea implementara esta nueva versión que cambiaría de forma significativa su modelo de negocio.

Y esta mañana, a algunos usuarios ya les comenzó a aparecer la opción de unirse a la lista de espera para ser de los primeros en probar WhatsApp Premium.

¿WhatsApp Premium? Qué se sabe de la versión con funciones exclusivas. Imagen: Unsplash

¿Cómo unirse a la lista de espera de WhatsApp Premium?

Hasta el momento de la redacción de esta nota, hemos visto que esta nueva función solo le aparece a algunos usuarios con dispositivos iOS, es decir, iPhone.

Desde la opción de "Ajustes", en la parte superior de la pantalla aparece un recuadro que dice: "Actualiza tu experiencia de WhatsApp", acompañado con un texto en el que señala que al suscribirte puedes obtener stickers exclusivos, chats fijados adicionales y más.

Después, viene la opción de "Acceder a la lista de espera". Cuando le das clic ahí, puedes ingresar a la lista en donde te notificaran que ya estás en espera para acceder y recibirás una notificación cuando puedas comenzar a usar WhatsApp Premium.

