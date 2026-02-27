Ante el crecimiento en la demanda de semiconductores, la cercanía geográfica de México al principal mercado del mundo, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, sugirió al gobierno mexicano reducir la tramitología, dar apoyos a inversiones y avanzar hacia segmentos de mayor valor.

De visita en la Ciudad de México para presentar diversos estudios de la Organización sobre la actividad, Cormann dijo que emiten “recomendaciones prácticas basadas en la evidencia para ayudar al país a atraer más inversión, fomentar la innovación y desarrollar talento; esperamos seguir apoyándoles para avanzar a segmentos de mayor valor agregado y generar beneficios tangibles”.

Durante el “Lanzamiento del informe ‘Promoviendo el Desarrollo del Ecosistema de Semiconductores en México” y ante el subsecretario de Industria y Comercio del país, Vidal Llerenas, el exministro de Finanzas de Australia y ahora líder de la OCDE dijo que México debe buscar atraer más inversión en el sector y mejorar la participación en las cadenas de valor.

Lee también México mantiene estabilidad fiscal ante incertidumbre global, OCDE urge reducir déficit y fortalecer competitividad

Planteó que para ese fin se debe aprovechar que tiene una fuerte base de talento, ya que el 17% de graduados son en áreas de ingeniería, por encima del 14% en promedio de la OCDE.

Dijo que el mercado de semiconductores en Estados Unidos es clave y por ello hay que aprovechar la cercanía geográfica y avanzar hacia segmentos de mayor valor, que no solamente sean ensamble, pruebas y empaque.

Prioridades para atraer inversión

Sin embargo, hay varias “prioridades” que deben atenderse para ofrecer mejores condiciones a la inversión y son:

Primero, reducir las cargas administrativas para facilitar la integración de empresas de semiconductores en las cadenas globales de valor, porque “actualmente las empresas enfrentan varios obstáculos administrativos para importar los insumos especializados necesarios para la fabricación de semiconductores, incluido obtener permisos por distintos niveles de gobierno; esto aumenta costos y retrasa decisiones de inversión”.

Lee también México alcanzará el 1.2% en 2026 y 1.7% en 2027 en crecimiento económico: OCDE

Por lo que dijo que se podría crear un programa como el de Operador Económico Autorizado y desarrollar una ventanilla que ofrezca información sobre los permisos de extranjeros.

La segunda prioridad es desarrollar talento humano que sustente la industria de semiconductores; esto incluye tanto ingenieros como técnicos capaces de realizar tareas especializadas, como soldadores, y que la academia y la industria trabajen en un plan de estudios de acuerdo con las necesidades del sector.

Dijo que actualmente solo el 16% de los mexicanos entre 15 y 19 años están inscritos en programas de estudio relacionados con el sector, frente al 23% promedio de la OCDE.

En tercer lugar, hay que fortalecer el ecosistema de innovación e investigación para avanzar a productos de alto valor agregado; incluso se tiene que pensar en diseñar chips que requieren investigación, desarrollo e innovación.

Agregó que, entre 2001 y 2023, México registró 29 patentes de alto potencial, equivalentes al 18% de toda América Latina; sin embargo, añadió que representan solo el 0.01% del total de la OCDE.

Para fortalecer el ecosistema de innovación, expuso que hay que dar apoyos para la adquisición de equipos de investigación especializados, como exención de impuestos de IVA, apoyar la importación para centros de investigación certificados y establecer un marco regulatorio que atraiga inversiones.

Lee también México debe aumentar crecimiento, fortalecer Estado de derecho, y actuar contra el crimen: OCDE; aún puede subir la recaudación, dice

Destacan resiliencia de México en tema comercial

En su turno, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, dijo que la OCDE “nos puede ayudar mucho a participar en todas las discusiones globales” y agregó que el estudio permite identificar las ventajas que tiene el país y las áreas en las que se tiene que trabajar más.

Admitió que “se tiene que trabajar mucho más, se tiene que tener una estrategia y mantener las redes que se han construido. Nos marca un camino de cómo sí podemos entrar en esta cadena tan importante en los próximos años”.

Sobre el incremento del pronóstico de crecimiento que estimó la OCDE y que subió de 1.2% a 1.4%, Llerenas dijo que “el país ha sido muy resiliente en el tema comercial, que, a pesar de los aranceles, de muchas cosas, continuamos con una fuerte actividad exportadora, con una industria que ha sido capaz de reconfigurarse y encontrar las maneras de seguir exportando”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc