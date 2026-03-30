En la conmemoración del Día Internacional de las Personas Trabajadoras del Hogar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reafirmó su compromiso de seguir trabajando en esfuerzos por reconocer y garantizar los derechos de este sector, “clave para el bienestar de millones de familias en México”.

En un comunicado destacó que la implementación del programa obligatorio de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha marcado un cambio significativo en el acceso a derechos laborales, pues a la fecha, 46 mil personas trabajadoras del hogar han alcanzado una pensión, mientras que 11 mil han iniciado su vida laboral bajo este esquema, fortaleciendo su acceso a una protección social integral.

La STPS detalló que actualmente, 59 mil personas cuentan con vigencia y acceso a los cinco seguros que ofrece el IMSS, que incluyen atención médica, hospitalaria, medicamentos, incapacidades, pensión y prestaciones sociales. De este total, 65 por ciento son mujeres y 35 por ciento hombres.

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Además, cerca de 72 mil beneficiarios han sido afiliados por las personas trabajadoras del hogar, lo que en conjunto representa más de 124 mil personas con acceso a cobertura integral.

“Estos avances son resultado de reformas clave impulsadas en años recientes, que han permitido visibilizar y reconocer los derechos de las personas trabajadoras del hogar como parte fundamental de la justicia social en México”, subrayó.

“Si bien persisten retos importantes, como la necesidad de ampliar la formalización y garantizar que más personas accedan a la seguridad social, los resultados alcanzados reflejan una tendencia positiva y el impacto de las políticas públicas orientadas a cerrar brechas históricas”, recalcó la dependencia federal.

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Señaló que con el objetivo de promover condiciones de trabajo digno en el sector, ha desarrollado un modelo de contrato para el trabajo del hogar y una guía orientativa que sistematiza los derechos y obligaciones que rigen esta relación laboral en México, con el fin de facilitar su formalización y brindar certeza tanto a personas trabajadoras como empleadoras.

Secretaría del Trabajo anunció que continuará impulsando acciones de capacitación dirigidas a las autoridades laborales de las entidades federativas, “en reconocimiento de que se trata de un ámbito de competencia local, a efecto de fortalecer sus capacidades institucionales, mejorar los procesos de inspección y asegurar una efectiva protección y promoción de los derechos laborales de esta población trabajadora”.

Reiteró que seguirá trabajando en esfuerzos por reconocer los derechos de las personas trabajadoras del hogar, fortalecer la cultura de la formalidad laboral y promover condiciones dignas de trabajo.

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Destacó que esta conmemoración también permite visibilizar los avances logrados en los últimos años y reconocer la necesidad de redoblar esfuerzos para lograr la incorporación a la seguridad social de cada vez un mayor número de las personas dedicadas a esta actividad.

“El 30 de marzo no solo es una fecha de conmemoración, sino también una oportunidad para reconocer el valor de este trabajo y consolidar una transformación que garantice igualdad, respeto y derechos plenos para todas las personas trabajadoras del hogar”, concluyó.

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