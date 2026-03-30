Más Información
Indep explica despojo de El Sardinero en Veracruz; caso revelado por EL UNIVERSAL sigue en tribunales, señala
Sheinbaum e Infantino evalúan preparativos del Mundial rumbo a su inauguración; confían en que "todo va a salir muy bien"
UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras nota de EL UNIVERSAL; no encuentra operaciones inusuales
Meryl Streep y Anne Hathaway visitan la Casa Azul y firman autógrafos a fans de "El diablo viste a la moda"
En la conmemoración del Día Internacional de las Personas Trabajadoras del Hogar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reafirmó su compromiso de seguir trabajando en esfuerzos por reconocer y garantizar los derechos de este sector, “clave para el bienestar de millones de familias en México”.
En un comunicado destacó que la implementación del programa obligatorio de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha marcado un cambio significativo en el acceso a derechos laborales, pues a la fecha, 46 mil personas trabajadoras del hogar han alcanzado una pensión, mientras que 11 mil han iniciado su vida laboral bajo este esquema, fortaleciendo su acceso a una protección social integral.
La STPS detalló que actualmente, 59 mil personas cuentan con vigencia y acceso a los cinco seguros que ofrece el IMSS, que incluyen atención médica, hospitalaria, medicamentos, incapacidades, pensión y prestaciones sociales. De este total, 65 por ciento son mujeres y 35 por ciento hombres.
Lee también Tras encontronazo de Lilly Téllez y Saúl Monreal, Laura Itzel Castillo pide respeto a la investidura; llama a elevar debate
Además, cerca de 72 mil beneficiarios han sido afiliados por las personas trabajadoras del hogar, lo que en conjunto representa más de 124 mil personas con acceso a cobertura integral.
“Estos avances son resultado de reformas clave impulsadas en años recientes, que han permitido visibilizar y reconocer los derechos de las personas trabajadoras del hogar como parte fundamental de la justicia social en México”, subrayó.
“Si bien persisten retos importantes, como la necesidad de ampliar la formalización y garantizar que más personas accedan a la seguridad social, los resultados alcanzados reflejan una tendencia positiva y el impacto de las políticas públicas orientadas a cerrar brechas históricas”, recalcó la dependencia federal.
Lee también Plan B: Sheinbaum insiste en “disminución de privilegios”; corresponde a partidos alianzas para 2027, asegura
Señaló que con el objetivo de promover condiciones de trabajo digno en el sector, ha desarrollado un modelo de contrato para el trabajo del hogar y una guía orientativa que sistematiza los derechos y obligaciones que rigen esta relación laboral en México, con el fin de facilitar su formalización y brindar certeza tanto a personas trabajadoras como empleadoras.
Secretaría del Trabajo anunció que continuará impulsando acciones de capacitación dirigidas a las autoridades laborales de las entidades federativas, “en reconocimiento de que se trata de un ámbito de competencia local, a efecto de fortalecer sus capacidades institucionales, mejorar los procesos de inspección y asegurar una efectiva protección y promoción de los derechos laborales de esta población trabajadora”.
Reiteró que seguirá trabajando en esfuerzos por reconocer los derechos de las personas trabajadoras del hogar, fortalecer la cultura de la formalidad laboral y promover condiciones dignas de trabajo.
Lee también Rescatan a tortuga verde con hidrocarburos en playas de Veracruz; ejemplar se encuentra limpio, reporta Semarnat
Destacó que esta conmemoración también permite visibilizar los avances logrados en los últimos años y reconocer la necesidad de redoblar esfuerzos para lograr la incorporación a la seguridad social de cada vez un mayor número de las personas dedicadas a esta actividad.
“El 30 de marzo no solo es una fecha de conmemoración, sino también una oportunidad para reconocer el valor de este trabajo y consolidar una transformación que garantice igualdad, respeto y derechos plenos para todas las personas trabajadoras del hogar”, concluyó.
Sheinbaum admite que una persona salió a tomar el sol en una ventana de Palacio Nacional; ya fue sancionada, dice
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
em/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]