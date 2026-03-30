La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a insistir en que el elemento principal del Plan B de la reforma electoral es la disminución de los privilegios, ante las diferencias que se tuvo con el Partido del Trabajo.

En su conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó las reformas para disminuir las “pensiones doradas” de funcionarios y “los privilegios” en los congresos locales y muchos municipios con gran cantidad de registros, así como el presupuesto muy alto en el Senado.

En el Salón Tesorería, Sheinbaum acusó que consejeros y consejeras del INE ganaban más que ella, además que tenían beneficios como seguro de gastos médicos.

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“Nuestro proyecto, siempre lo manifestamos, era disminuir privilegios, y más de los que viven del erario público. Eso es una cosa y va avanzando y va avanzando bien. Y solo la votaron tres partidos, los otros no quisieron votarlo; con uno u otro argumento no quisieron votarlo, ellos prefieren que el recurso se vaya para beneficios personales (...)”, externó.

Agregó que la otra parte del Plan B que no pasó fue la revocación de mandato para hacerla en el tercer año de gobierno de la persona titular del Ejecutivo.

Como lo ha venido externando desde hace varios días, Sheinbaum insistió en que la gente va a decidir qué va a suceder con institutos políticos como el Partido del Trabajo.

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Recalcó que de cara a las elecciones de 2027, corresponde a los propios partidos políticos hacer sus alianzas.

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