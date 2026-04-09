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Entre insultos y descalificaciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma electoral denominada Plan B, propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Quedó avalada por 343 votos a favor por parte de Morena, MC, PT y PVEM, así como 124 sufragios en contra del PAN y PRI.
El debate en lo general y en lo particular se extendió por más de 14 horas.
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En total se interpusieron 137 reservas y participaron y 131 oradores. La mayoría sin hacer propuestas, pero aprovecharon el tiempo para atacarse e insultarse.
Los panistas llamaron narcopolíticos a Morena; los priistas dijeron “paleros” y “pocos huevos” a los de MC; los del partido naranja se molestaron porque una legisladora guinda les aventó un bote con chapopote que los emecistas les habían dejado, y como se ensució el suelo, el diputado Sergio Gil arremetió “ya dejaron su mierda, ojalá que esta sí la limpien”.
El diputado César Alejandro Domínguez del PRI, arremetió contra Morena y les pidió que “se dejen de hacer pendejos y se pongan a gobernar”.
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En tanto que los morenistas acusaron al PRI y al PAN de ser "corruptos" y "vendepatrias".
El diputado Francisco Javier Sánchez, también de Morena, respondió a Alejandro Domínguez, y dijo que en 2027 el pueblo cobrará factura por no apoyar el Plan B: "No se suman a las iniciativas en favor del pueblo, pero sí pretenden ser votados por este. Ustedes se acostumbraron a las cuotas para los cuates, o sea que quienes se hacen pendejos son otros”.
La reforma quedó aprobada sin cambios a la minuta que mandó el Senado de la República, es decir, sin contemplar modificaciones a los periodos en los que se puede realizar una consulta de revocación de mandato, como lo había propuesto el Ejecutivo federal.
Tras su aval, la minuta se envió a los congresos locales para su discusión y aprobación.
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