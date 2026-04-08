El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma electoral denominada Plan B, propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El dictamen quedó avalado por 37 votos a favor por parte de Morena, MC, PT y PVEM, así como 102 sufragios en contra del PAN y PRI.

La reforma quedó aprobada sin cambios a la minuta que mandó el Senado de la República, es decir, sin contemplar modificaciones a los periodos en los que se puede realizar una consulta de revocación de mandato, como lo había propuesto el Ejecutivo federal.

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Al fundamentar el proyecto, el diputado de Morena, Víctor Hugo Lobo Román, aseguró que la reforma promueve la austeridad y garantiza la progresividad de los derechos político-electorales. Recordó que previamente se votó una reforma más agresiva, la cuál fue rechazada.

“No podemos dejar de mencionar que tuvimos la oportunidad histórica de alcanzar una gran transformación que no sólo era electoral, sino hasta política y del Estado mexicano …sin embargo, lo que era posible se obstaculizó porque se negaron a participar, o peor aún, hubo quienes decidieron votar en contra con un argumento específico que estaba fuera de la propuesta o que simplemente por diferencias semánticas en el planteamiento”, acusó.

Al inicio de la sesión, la diputada Carmen Rocío González, del PAN, así como los diputados César Domínguez, del PRI, y Erubiel Alonso, también del PRI, interpusieron mociones suspensivas, las cuales fueron rechazadas.

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En el debate, la diputada del PAN, Laura Cristina Márquez, sostuvo que la reforma no era necesaria, y aseguró que los temas verdaderamente importantes no se están atendiendo.

“Las madres buscadoras no tienen consuelo ni justicia, los enfermos no tienen atención ni medicinas ni hospitales, los niños, los jóvenes ven caerse sus esperanzas sin bancas ni responsabilidad educativa. Las personas viven con miedo y tienen que tolerar a estas personas de acá. México se rezaga y no lo quieren ver, ya rompan el pacto, rompan el pacto ahora por las familias de México, déjense de sus narcoprotecciones y su narco silencio, vamos a trabajar realmente por México y ejerzamos la democracia en un sentido de reconocimiento, porque el voto, el voto que nos diste es para que no tengas miedo, no para que vengan a mentirte, a robarte y a traicionarte”, declaró.

La diputada priista, Abigail Arredondo Ramos, calificó de “incongruente” el proyecto, que se avaló bajo el argumento de ahorro de los recursos.

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“Esta reforma es incongruente porque el supuesto ahorro de recursos será insignificante frente al dispendio que hay todo el tiempo desde la federación con sus obras faraónicos e inservibles, obras como ya lo sabemos, y aquí lo hemos repetido, pero lo vamos a decir nuevamente, el Tren Maya, el Tren Interoceánico, que se descarrilan por ciento y también han cobrado vidas. ¿Y qué ha pasado con eso o a quién han castigado? La refinería de Dos Bocas, que se inunda y se incendia y no refina. Y el AIFA, que en los últimos días ha generado polémica por tantas mentiras más, que apenas opera con su 20 por ciento”, aseveró.

La legisladora tricolor, explicó que lo que se vende como una gran reducción al gasto, en realidad tendrá un impacto mínimo y focalizado: “De los más de dos mil 462 municipios que tiene México, sólo 61 municipios, ayuntamientos tienen máximo 15 regidurías, esto es apenas el tres por ciento o 703 regidores. Además, es una reforma engañosa partiendo de quienes le vendieron el proyecto a la Presidenta de la República”

Por parte de Morena, el diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, dijo que “la Cuarta Transformación va avanzando en la reducción de privilegios que construyeron los del PAN en el periodo neoliberal”.

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“Por eso nosotros creemos que este gasto que hace la Cuarta Transformación y su orientación social, como por ejemplo el presupuesto del 2019, que fue 253 mil millones de pesos a Bienestar. Este año en el ejercicio fiscal del 2026, es casi un billón de pesos que se entrega al pueblo”, expuso.

Tras su aprobación en lo general, se procedió al debate en lo particular.

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