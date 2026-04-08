Roberto Velasco, propuesto como Canciller, dijo que el gobierno mexicano no niega el tema de los desaparecidos en México y el dolor de sus familias, por lo que seguirá trabajando y cooperando, pero se cuestiona la extralimitación y la conceptualización que ha realizado el Comité sobre Desaparición Forzada.

Al comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que las madres buscadoras, los colectivos de búsqueda, “tienen toda nuestra empatía, tienen toda nuestra solidaridad, tienen todo nuestro compromiso de seguir trabajando en este tema que sabemos que es desgarrador, que causa una enorme tragedia en la esfera de cada una de estas personas y vamos a seguir haciéndolo”.

Dijo que hay un compromiso total del gobierno y desde la perspectiva internacional, que es la que le toca a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de seguir trabajando en este tema tanto a nivel nacional como desde la cooperación internacional. “No estamos en contra de la cooperación internacional en este tema”.

Lee también Senado perfila ratificación de Roberto Velasco en la SRE; canciller defiende que informe de la ONU “no se ajusta” a la realidad

Comparecencia de Roberto Velasco Álvarez ante la comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República para buscar la titularidad de la SRE (08/04/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Subrayó la disposición del gobierno mexicano para encontrar mecanismos alternativos de cooperación con el comité para seguir adelante este trabajo que es importante para tantas personas en nuestro país.

“Lo que estamos cuestionando son algunas caracterizaciones y algunas cuestiones del informe que nos parecen una extralimitación del comité”.

“No estamos negando los casos de desaparición, no estamos negando el dolor de las familias, los acompañamos"



Roberto Velasco, propuesto como Canciller, afirmó que trabajan "todos los días para atender el delito de desaparición forzada" y que solicitará a la ONU que se tomen en… pic.twitter.com/Mr8QhsC0de — El Universal (@El_Universal_Mx) April 8, 2026

En primer lugar, dijo Velasco, el comité hace referencia al estatuto de Roma y hace una redefinición del concepto de desaparición forzada, ambos puntos para los cuales el comité no tiene facultades. Entonces eso es parte de lo que estamos cuestionando, expresó.

“En segundo lugar, estamos cuestionando la aplicación del artículo 34 que habla de países que están negando la cooperación internacional y que están cometiendo desapariciones forzadas de manera sistemática y mediante una acción gubernamental, cosa que no está sucediendo en nuestro país. Todo lo contrario, estamos trabajando todos los días para atender este delito para atender este fenómeno”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr