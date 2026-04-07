Tras recibir la propuesta de designación de Roberto Velasco como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Senado perfila su ratificación en sesión vespertina de este miércoles.

En entrevista de medios, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, detalló que el canciller designado comparecerá a las 10 de la mañana ante la comisión de Relaciones Exteriores para sustentar su idoneidad, como lo establece el artículo 76 constitucional, antes de que el dictamen sea votado en el pleno.

Luego de que Roberto Velasco sostuvo una reunión con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios en el seno de la Jucopo, Ignacio Mier subrayó que este ejercicio forma parte de una nueva dinámica de interlocución política para construir consensos en nombramientos clave:

“Fue una reunión de diálogo directo, abierto, sin ninguna cortapisa (…) es una de las funciones sustantivas del Senado, la evaluación de la política exterior”, puntualizó.

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“Yo siempre he pensado que la política nada la sustituye. Lo único que no puede hacer un político es no dialogar. La política implica diálogo, acercamiento, y poder encontrar coincidencias dentro de nuestras diferencias. El Senado mexicano es la expresión plural de la República. Todos los senadores, independientemente de su militancia, de su filiación ideológica merecen respeto y ser escuchados. Y la Junta de Coordinación Política es eso, un espacio de coordinación política entre los coordinadores de todos los grupos parlamentarios. Mal haría el presidente de la Junta en no fomentar la coordinación, el diálogo y el ejercicio pleno de la política para seguir transformando a México”, expresó.

El senador Mier Velasco informó que durante su reunión con la Jucopo, Roberto Velasco insistió en que el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no está ajustado a la realidad, que “está redefiniendo incluso el concepto de desaparición forzada en función de atribuirle a una política del Estado, y eso es completamente alejado de la realidad y del propósito central de la Convención; y, haber activado el 34 para llevarlo a la Asamblea, nosotros pensamos que es exagerado, cuando la propia Convención establece que debe haber acercamiento sin diálogo”.

El legislador morenista dijo que el canciller puntualizará la postura del gobierno mexicano durante su comparecencia en el proceso de su ratificación por el Senado.

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Ignacio Mier recalcó que el informe del Comité es sesgado “porque dice que es una política del Estado mexicano y eso es falso, y menos es una política generalizada, es una redefinición. Y yo esperaría que el día de mañana lo fijara él (Roberto Velasco) para no tomar el espacio, así debe de ser”.

El presidente de la Jucopo adelantó que este miércoles el Grupo Parlamentario de Morena y la coalición que integran con los partidos Verde y del Trabajo harán un pronunciamiento al respecto.

Recordó que el primer país que dio su apoyo y que manifestó el respaldo a la Comisión fue México, “único país que aceptó motu proprio que viniera el Comité a hacer una visita en in situ fue México, el resto de los países no lo aceptaron, por eso a nosotros nos sorprendió la manera en que fue redactado el informe por parte del Comité”, precisó.

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