La Comisión de Marina del Senado aprobó por unanimidad el dictamen por el que se autoriza a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, permita la salida del país a 332 elementos que integran la tripulación del Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE-01), como parte del crucero de instrucción “Pacífico Norte 2026”.

Dicha solicitud es para la primera travesía internacional después de que dicho buques sufrió una colisión con el Puente de Brooklyn en Nueva York, el 17 de mayo de 2025, donde murieron dos cadetes.

Los mástiles del buque impactaron la parte inferior del puente, lo que provocó el colapso de parte de los cables que sostienen los mástiles, con un saldo de 2 muertes y múltiples heridos a bordo.

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Israel Alvarado Martínez, secretario técnico de la Comisión de Marina, detalló los pormenores de la salida del Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE-01) y señaló que es la primera vez que, después del incidente que sufrió fuera del país, el buque regresa a sus labores de diplomacia militar.

El dictamen indica que la Heroica Escuela Naval Militar tiene considerado efectuar un crucero de instrucción en el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE01), con la finalidad de que los Guardiamarinas, generación 2021-2025, incrementen y pongan en práctica los conocimientos de ingeniería en ciencias navales.

Además, se busca que se familiaricen en un ambiente real con la terminología náutica; desarrollen los conocimientos de navegación de un buque de vela; fortalezcan el espíritu marinero a través del trabajo en equipo, e intercambien experiencias y conocimientos con personal de otros buques de vela de las armadas de otros países.

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El crucero de instrucción del Buque Escuela ARM "Cuauhtémoc" (BE-01) contaría con una tripulación de 332 elementos, de los cuales, 184 entre capitanes, oficiales, clases y marineros y 148 elementos, entre personal docente y guardiamarinas de la generación 2021-2025 de la Heroica Escuela Naval Militar.

La nave zarparía del puerto de Acapulco, Guerrero, el 15 de julio de 2026, para continuar con un trayecto que incluye Honolulú y Seward, Alaska en Estados Unidos; Victoria, Canadá; San Francisco y San Diego, para concluir su instrucción en Acapulco, Guerrero, el 15 de octubre de 2026.

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