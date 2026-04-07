Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores designado, dedicó este martes a cabildear su ratificación en el Senado de la República, previo a su comparecencia de mañana ante comisiones.

A temprana hora se reunió por espacio de 40 minutos con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el senador Ignacio Mier Velazco.

Posteriormente inició una pasarela ante todos los grupos parlamentarios. Primero tuvo sendos encuentros con las bancadas de los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, y más tarde participó en una reunión de la fracción de Morena.

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Reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado con Roberto Velasco este martes 7 de abril de 2026. Foto: Especial

Por la tarde, tiene prevista una reunión con los senadores del Partido Acción Nacional.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, informó que Roberto Velasco desayunará este miércoles con su grupo parlamentario, previo a la comparecencia del funcionario, programada a las 10 de la mañana ante la comisión de Relaciones Exteriores.

El legislador señaló que será hasta este miércoles cuando su bancada decida el sentido de su voto, aunque reconoció la disposición del canciller designado al diálogo constructivo. Dijo que durante la reunión de la Jucopo, “él ofreció mucho diálogo, mucha comunicación con el Senado de la República”.

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“Fue una reunión amable y, por supuesto, se pusieron sobre la mesa los temas que le interesa al país: el tema de la migración, el tema del tratado, el T-MEC, la relación bilateral con los Estados Unidos, con la geopolítica y el hemisferio que es Latinoamérica, que es la referente inmediata que tenemos, y temas, por supuesto, importantes para la agenda nacional”, como la desaparición forzada.

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