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La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado inició una reunión privada con , propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como secretario de Relaciones Exteriores.

Asimismo, el Senado recibió formalmente la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para que Velasco sea ratificado como canciller.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, informó que fue recibido el nombramiento que hace la Presidenta Claudia Sheinbaum a Roberto Velasco Álvarez como nuevo .

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“En la Cámara de Senadoras y Senadores analizaremos y ejerceremos nuestra facultad exclusiva para determinar su Ratificación”.

El funcionario fue recibido por el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, en el estacionamiento del Senado.

La reunión privada inició pasadas las 9:30 horas.

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