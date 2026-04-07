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Ante la escalada de las tensiones en , la embajada de México en llamó a las y los connacionales a salir del país mientras las opciones comerciales permanecen operativas.

La también pidió a las personas mexicanas registrar sus estancia en Líbano con la sección consular, a través del correo consularlib@sre.gob.mx o al teléfono (+961)04927394.

Este 7 de abril, la representación diplomática de México indicó que las aerolíneas Middle East Airlines y Royal Jornadian continúan ofreciendo vuelos diarios a destinos europeos y ciudades como Ammán, Jeddah, Riad, Estambul, Larnaca y Cairo.

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También puso a disposición las redes sociales de la embajada y el teléfono de emergencia y protección a personas mexicanas: Desde Líbano el 03044598 y desde México el (+961) 3044 598.

En cuanto a Israel, la embajada comunicó a la comunidad mexicana que los lineamientos de protección civil en todo el país permanecen sin cambios en el nivel de actividad limitada hasta el jueves 9 de abril a las 20:00 horas. Además, se mantiene la distición de dos znas con medidad doferenciadas.

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