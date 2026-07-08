La Secretaría de las Mujeres reconoció la actuación de las fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos por la detención de Víctor Rodríguez Padilla, exservidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex), derivada de una investigación por presuntos actos de violencia contra su esposa, María Felicia Jiménez.

En un pronunciamiento, la dependencia federal señaló que la captura representa un avance en el acceso a la justicia para la víctima y envía un mensaje de cero impunidad frente a las violencias ejercidas contra las mujeres.

La Secretaría informó en un comunicado que desde que el caso se hizo público, ha brindado acompañamiento institucional, asesoría y seguimiento a María Felicia Jiménez, con énfasis en su seguridad y en la protección de sus derechos.

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Asimismo, expresó su confianza en que el proceso judicial continúe con apego a derecho y con perspectiva de género, a fin de garantizar una justicia integral que contemple la sanción correspondiente, la reparación del daño y las medidas de protección necesarias.

La dependencia refrendó su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y con el acompañamiento a víctimas de violencia de género.

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De acuerdo con la información difundida por la Secretaría, la detención fue resultado de una investigación desarrollada por las fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos en torno a denuncias de violencia contra la víctima.

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