La presidenta Claudia Sheinbaum calificó los dichos del conductor argentino Eduardo Feinmann como “indignantes” y afirmó que el “pseudoperiodista” tiene vínculos con políticos y figuras públicas de la derecha mexicana, pues buscó desacreditar a la Selección Mexicana tras su triunfo ante Ecuador y calificó a los mexicanos como “detestables”.

“El asunto es minimizar a la Selección Nacional y su gran triunfo frente a Ecuador y hablar mal de los mexicanos. Ahora, esa es la derecha, la derecha mexicana y la derecha extranjera o de otros países. Y lo voy a poner lo que dijo, porque es indignante. Pero nada más para que vean un presunto periodista, vamos a llamarle así, un pseudoperiodista, lo que dice de las y los mexicanos y este es el aliado de la derecha mexicana”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 8 de julio, la mandataria mostró en Palacio Nacional el video donde Eduardo Feinmann se lanza contra los mexicanos en una transmisión en vivo, lo que ya desató indignación en redes sociales:

Lee también Jugadores de Bélgica imitan el baile de Donald Trump tras eliminar a Estados Unidos del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 8 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma, el “ahorita” ese se lo pueden meter en el orto (...) detestables esos tipos, detestables, la envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo, en todo, nos envidian. Quieren ser como nosotros y no les da y menos al fútbol, la verdad son de madera”, afirmó el argentino.

Ante esto, la presidenta Sheinbaum Pardo indicó que si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana “quiere” a este periodista, significa que la derecha mexicana odia al pueblo de México. Además, recordó que dicho conductor inventó que el equipo de futbol de Ecuador perdió ante la Selección Mexicana porque fue amenazado por grupos criminales.

[Publicidad]

“Una persona, porque no sé si podemos catalogarlo como periodista. ¿Que inventa? Porque así tal cual inventa, que el equipo ecuatoriano había recibido amenazas de algún grupo del crimen organizado para que no ganara el partido con México. Primer problema y aparte de eso pone un mensaje y lo comparte Salinas Pliego en su cuenta. Eso es importante, porque no es que lo haya dicho esta persona, sino que además se comparten en la cuenta de Salinas Pliego, como diciendo esto es verdad. Cuando el propio equipo ecuatoriano dijo que era absolutamente falso”, señaló.

Lee también Estas son las penas que podría alcanzar Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, por violencia familiar

Tras presentar el video, la mandataria mexicana aseguró que figuras políticas del bloque opositor compartieron sus declaraciones en la red social X, en referencia al empresario y presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Por lo que afirmó que “el que no quiere a México, nunca le va a ir bien”, luego de que se diera a conocer que dicha televisora entró a concurso mercantil por orden de una jueza.

[Publicidad]

“Lo interesante de esto, no solamente es la indignante declaración de este personaje frente el pueblo de México, lo que piensa de lo que somos las y los mexicanos, sino sus amistades. Los que lo levantan, los que se toman con él, los que lo retuitean, los que comparten en X sus dichos, es la derecha mexicana y particularmente el personaje de la derecha mexicana.

“Que por cierto, está en un concurso mercantil su televisora. Nada más lo digo como nota ayer salió en los periódicos, indignante, indignante. Pero habla de quién es. Y como lo digo, el que no quiere al pueblo de México, el que no quiere a México, nunca le va a ir bien, nunca, porque el pueblo de México es digno, porque tenemos historia de digno”, declaró Sheinbaum Pardo.

nro/apr