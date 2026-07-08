La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la reanudación del conflicto entre Estados Unidos e Irán al señalar que, además de las consecuencias humanitarias de una guerra, la escalada de las hostilidades tiene un impacto directo en el precio de los combustibles a nivel mundial.

“Es una pena, porque no sólo lo que significa una guerra, que nunca estaremos de acuerdo, sino el impacto que tiene sobre el precio de los combustibles en México y en el mundo entero”, expresó la mandataria federal.

En ese contexto, destacó que el gobierno federal implementó medidas para evitar que el incremento internacional en los precios del petróleo se reflejara de manera más severa en el costo de las gasolinas en México.

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Explicó que, de no haberse aplicado estímulos fiscales mediante la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como los acuerdos voluntarios con empresarios gasolineros, el precio del combustible habría alcanzado entre 30 y 32 pesos por litro.

“Si no lo hubiéramos hecho, la gasolina hubiera llegado a los 30-32 pesos si no hubiéramos incorporado incentivos, es decir reducir el IEPS y los acuerdos voluntarios con las gasolineras. Estaría sobre 32 pesos más o menos, entonces se mantienen 24 pesos y el objetivo es que el diésel lo baje todavía más”, afirmó.

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