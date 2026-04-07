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Esta tarde, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, de la Cámara de Diputados, aprobaron el dictamen de la iniciativa de reforma electoral, denominado , propuesta por el Ejecutivo, por 60 votos de Morena, MC, PT y PVEM a favor y 13 del PAN y PRI en contra.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) determinó que mañana habrá dos sesiones ordinarias: en la primera se realizará la declaratoria de publicidad del dictamen, y en la segunda será discutido y, en su caso, aprobado por la mayoría.

El proyecto fue avalado en comisiones unidas sin cambios a la minuta que mandó el , es decir, sin contemplar modificaciones a los periodos en los que se puede realizar una consulta de revocación de mandato, como lo había propuesto el Ejecutivo federal.

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La diputada Claudia Ruiz Massieu (MC) criticó la, a pesar de que su bancada votó a favor del dictamen.

Avanza Plan b de Sheinbaum en comisiones (07/04/2026). Foto: Especial
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“Lo que nos queda es una reforma acotada, mínima en varios tramos, innecesario, mal construida en su origen, con errores que el Senado, incluso, tuvo que corregir sobre la marcha, y que además vulnera el federalismo y al régimen municipal, o sea, es una propuesta mucho más administrativa que electoral y además de innecesaria, centralista”, expresó.

En su turno, la diputada Noemí Luna Ayala (PAN) aseguró que no funcionará el tope impuesto a las legislaturas locales, para que su presupuesto no exceda el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad.

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También desestimó la propuesta para que cada Ayuntamiento sea integrado por sólo una sindicatura y hasta 15 regidurías.

“Ni siquiera va a haber un ahorro, la mitad de las entidades federativas no tiene más del 0.7% de su presupuesto estatal, ni siquiera va a haber un ahorro en la reducción de los regidores, porque son menos de 60 los municipios en todo el país, de los más de 2 mil municipios que tienen más de 15 regidores, lástima por este país”, dijo.

La diputada Erika Santana (PVEM) defendió la propuesta de reforma de la presidenta , y dijo que “no es un solo una medida administrativa, es un mensaje político contundente: el servicio público no es para enriquecerse, es para servir”.

“Introduce reglas más claras en la integración de los gobiernos municipales, evitando excesos y promoviendo estructuras más eficientes y funcionales, gobiernos más compactos, sí, pero también más eficaces y cercanos a la ciudadanía”, comentó.

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aov/bmc

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