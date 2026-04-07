El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reafirmó el respaldo de su grupo parlamentario a la reforma electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, denominado Plan B.

En conferencia de prensa, sostuvo que la democracia no estará en riesgo por bajar sueldos a funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Nosotros vemos que viene en la ruta de la austeridad, en la ruta de terminar con el concepto de privilegios y que no perjudica ni daña el funcionamiento de ninguna de las instituciones que se mencionan. No creo que porque se bajen los sueldos los funcionarios del INE se ponga en riesgo la democracia o la funcionalidad de esa institución”, declaró.

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Indicó que ante las “especulaciones” de que el PT podrían ir en contra del proyecto, decidieron dejar en claro que hay respaldo total.

“La determinación del grupo y también del partido es que vayamos acompañando esta minuta tal como se aprobó en el Senado. La vamos a respaldar como grupo parlamentario, tanto en la sesión de comisiones del día de hoy, y el día de mañana que sube a pleno. Queremos dar esta noticia para que ya no haya más especulaciones o dudas o confusiones. Les decimos con toda firmeza y confianza que la vamos a acompañar”, aseveró.

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