La diputada Laura Ballesteros (MC) solicitó la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, “por encubrir la grave e inaceptable crisis de desapariciones que enfrenta el país”.

Esta tarde, la legisladora acudió a la sede de la Comisión para entregar la solicitud, y adelantó que también presentará una solicitud de juicio político “por encubrimiento y negligencia”, por la postura emitida de la Comisión en contra del informe de la ONU, que señala que en México “se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil “.

Ballesteros señaló que dicha respuesta representa un “absoluto solapamiento de la criminalidad del Estado mexicano, por encubrimiento y falta de medidas efectivas para resolver la crisis”, ante la gravedad que representa la desaparición de más de 20 mil personas, entre 2023 y 2025.

Laura Ballesteros pide renuncia de titular de la CNDH (06/04/2026). Foto: Especial

Lee también Kenia López Rabadán respalda informe de la ONU sobre desaparecidos; "crisis no puede ignorarse ni descalificarse"

“Su trabajo no es proteger al Estado y sus integrantes. En un contexto donde existen indicios de patrones generalizados de desaparición, la omisión institucional no es neutral. Es una forma de perpetuar la crisis. Ante tales hechos es claro que el conflicto de interés, como militante de Morena (el partido en el poder), y la falta de instalación del Consejo Ciudadano de la Comisión, le impide hacer su trabajo, por lo cual su renuncia como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es inaplazable. Le exijo la misma”, refirió la legisladora.

La también secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, refirió que el comité de la ONU advirtió que persisten fallas estructurales graves, ausencia de estrategias efectivas de búsqueda, retrasos en diligencias clave, limitaciones en el acceso a la información para las familias y una preocupante falta de coordinación institucional.

Laura Ballesteros pide renuncia de titular de la CNDH (06/04/2026). Foto: Especial

“De acuerdo con el informe más reciente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, México concentra el 37% de las acciones urgentes registradas a nivel global en el periodo analizado, con un total acumulado de 819 solicitudes de acción urgente. Tan solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, se registraron 40 nuevas acciones urgentes relacionadas con desapariciones en el país, muchas de ellas vinculadas a contextos de migración, violencia generalizada y posibles actos de colusión entre autoridades y grupos criminales”, detalló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv