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La violencia digital mediante contenidos simulados o generados por ha llegado a San Lázaro, con una iniciativa de la diputada morenista Irma Juan Carlos, quien propone hasta ocho años de prisión a quien altere o manipule, con fines sexuales, fotografías de terceros con estas herramientas.

La legisladora guinda busca adicionar un párrafo al artículo 199 Septies del Código Penal Federal, a fin de sancionar de cuatro a ocho años de cárcel y multa de 400 a mil días a quien se apoye de la IA para generar deepfakes y vulnerar la intimidad sexual de otra persona.

La iniciativa, que ya fue enviada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, sugiere sanciones ejemplares a quienes manipulen imágenes para hacerlas parecer desnudas o involucradas en y las distribuya, comercialice o almacene con conocimiento del hecho.

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Leyes no son suficientes para abarcar formas de agresión virtual

Irma Juan Carlos argumenta que si bien México ha avanzado en la lucha contra la violencia digital, con medidas como la Ley Olimpia, estas no son suficientes para abarcar todas las formas de agresión virtual facilitadas por tecnologías emergentes.

Por esta razón, busca incluir como delito la manipulación de imágenes con fines sexuales, equiparando su penalidad son las sanciones establecidas para quienes soliciten o distribuyan contenido sexual de menores de edad o personas vulnerables.

Según la morenista, esta reforma es necesaria para que el orden jurídico responda adecuadamente a las realidades actuales, y se envíe “un mensaje claro de rechazo” a estas prácticas, con el fin de proporcionar justicia a las víctimas.

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En los últimos años, agregó, se ha presenciado un incremento alarmante en el uso indebido de tecnologías digitales para atentar contra la integridad, privacidad y dignidad de las personas, en particular de mujeres y niños y adolescentes.

“La proliferación de casos de manipulación de imágenes personales mediante inteligencia artificial o herramientas digitales pone en evidencia una grave laguna jurídica que permite que estas conductas permanezcan impunes”, acusó la diputada federal.

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