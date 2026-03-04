Los coordinadores del PAN y del PRI en el Senado, Ricardo Anaya y Manuel Añorve, luego de conocer el contenido de la reforma presidencial en materia electoral, reiteraron su rechazo al documento, adelantaron su voto en contra e incluso advirtieron que el Plan B podría ser modificar leyes secundarias y buscar que la SCJN se les valide, aunque sea contraria a la Constitución.

Ricardo Anaya expuso en entrevista que “nada más falta que el Plan B implique una reforma ya no constitucional, sino legal, que sea contraria a la Constitución; con la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la valide. En un país democrático, pues esto sería impensable, pero en esta autocracia que ha estado imponiendo Morena en México todo es posible”.

Agregó: “Ojalá no sea el caso eso, pero me parece que a eso es a lo que se refieren cuando hablan de un Plan B: presentar una reforma que ya no es constitucional, ya no requiere mayoría calificada, es solamente una modificación a leyes secundarias, que claramente violarían la Constitución, pero pues como hoy controlan todo, incluyendo el Poder Judicial, pues seguramente piensan que pueden imponer una reforma aún cuando sea contraria a la Constitución”.

Faltan sanciones al crimen organizado: Anaya

Indicó que la iniciativa presidencial y de Morena, como era de esperarse, se resiste a sancionar con la pérdida del registro a los partidos y a los candidatos que reciban dinero de los narcotraficantes, que reciban dinero del crimen organizado.

Subrayó: "la iniciativa ni siquiera dice las palabras crimen organizado. Lo que esto a nosotros nos confirma es que Morena no quiere romper sus vínculos, no quiere romper sus relaciones con los criminales y quieren seguir dejando abierta la puerta para que les apoyen en las campañas, para que aporten dinero, para que impulsen a sus candidatos".

“Lo decimos con claridad, nuestro argumento es que no quieren quitarle el registro a los partidos que reciban dinero del narco y el sentido de nuestro voto será en contra. Ojalá las demás fuerzas políticas tengan, por un lado, argumentos claros y sobre todo que sostengan el sentido de su voto que consideren correcto”, dijo Anaya.

PRI retoma "Ley Maduro"

Por su parte, Manuel Añorve reiteró su rechazo a lo que han calificado como “Ley Maduro” al confiar en que “el manual de Venezuela, de Chávez, de Maduro” convertido en reforma electoral de Morena no sea aprobada en San Lázaro, con el voto en contra de los aliados del oficialismo.

“Quieren desaparecer a sus aliados y lo saben sus aliados”, con el argumento que le sale muy caro a Morena la negociación con ellos y por eso “los quieren achicar, los quieren poner en un en un rincón de la ducha electoral, igual que la oposición desaparecer a las voces distintas”, concluyó.

Reforma electoral es un fracaso: Elías Lixa

El coordinador de la bancada del PAN, Elías Lixa, acusó que la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no combate la intromisión del crimen organizado en las elecciones, por lo que su bancada votará en contra.

“Dijimos que si el tema central de la reforma no era el combate al crimen organizado y generar más y mejores derechos para la ciudadanía, no participaremos de dicha reforma electoral (…) no tendrá un solo voto del Partido Acción Nacional. ¿Por qué excluyeron combatir al crimen organizado? ¿Qué intereses ocultan?”, señaló en conferencia de prensa.

El panista afirmó que la reforma electoral del Ejecutivo “está destinada a un fracaso total”, porque busca perpetuar al régimen en el poder.

“Se trata del ensanchamiento de un régimen, que ávido de encontrar nuevas estrategias para permanecer en el poder, aún cuando la gente quiera sacarlos, manda esta iniciativa sin ningún tipo de diálogo”, comentó.

Dijo que la iniciativa no contempla mecanismos puntuales para evitar que el crimen organizado participe en las elecciones, ni sanciones para los partidos que lo permitan, como la pérdida del registro.

“El problema es que no ponen mecanismos para combatirlo, pero sobre todo, ¿quién va a ser el responsable? Y ¿cuál va a ser la consecuencia? Es que hay que decir de manera clara: cuando existan vínculos del crimen organizado, se tiene que investigar y sancionar a los líderes partidistas que hayan promovido esas candidaturas o que hayan permitido el ingreso de ese dinero sucio, y cuál es la consecuencia de sanciones penales para esos dirigentes, y nulidad de elecciones cuando intervenga el crimen, incluso, la pérdida del registro de partidos políticos que acepten financiamiento sucio”, dijo.

