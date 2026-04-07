El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo, por 335 votos a favor y 129 abstenciones, con el fin de proteger la imagen y voz de artistas, intérpretes o ejecutantes, así como regular el uso de la inteligencia artificial (IA).

Pero legisladores de la oposición señalaron que esta reforma es deficiente debido a que se consultó al gremio artístico y contiene lagunas legales; y, por otra parte, podría inhibir la creación cultural o la crítica pública.

Las modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor establecen que la imagen y voz de una persona, asimismo como de los personajes que interprete, nada más pueden ser empleadas o publicadas con su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes.

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“Incluye su uso en cualquier formato, modelos o sistemas de inteligencia artificial o tecnología conocida o por conocerse, o la publicación del resultado generado por aquéllos”, especifica el dictamen avalado.

También señala que la autorización podrá revocarse por quien la otorgó y, en su caso, responderá por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar. Cuando una persona haya recibido una remuneración específica por el uso de su imagen, se presumirá que ha otorgado su consentimiento sólo para los fines y modalidades expresamente pactados; y cualquier utilización diferentes necesitará una nueva autorización y remuneración.

“No será necesario el consentimiento a que se refiere este artículo, cuando se trate de la imagen de una persona que forme parte menor de un conjunto o la imagen sea captada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos. Los derechos reconocidos en este artículo subsistirán durante la vida de la persona y por cincuenta años posteriores a su fallecimiento”, refiere la reforma.

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Cambios a la Ley Federal del Trabajo

En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, se prohíbe la reproducción de obras sin el permiso del artista o intérprete, y sin que medie un pago por ello.

“Salvo consentimiento expreso libre, informado y que medie remuneración entre las partes, quedará prohibida la reproducción total о parcial, de artistas intérpretes y ejecutantes con fines ajenos a la realización de las unidades de tiempo, una o varias temporadas o para una o varias funciones, representaciones o actuaciones por medio de herramientas tecnológicas computacionales o cualquier otro medio relacionado, conocido o por conocer”, detalla el documento.

Y establece una multa de mil (117 mil 310 pesos) a 5 mil (586 mil 550 pesos) Unidades de Medida y Actualización (UMAs, 117.31 peso en 2026) a quien contravenga lo establecido.

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“Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor. En caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior, sin que su monto exceda del doble del máximo”, especifica.

Durante la discusión, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Antonio Meléndez, justificó el voto en contra de su bancada, porque a la reforma le hace falta técnica jurídica y legislativa, y “no atiende a las necesidades de las personas”.

“Yo tengo 36 años de mi vida dedicados a la música, conozco autores, conozco compositores, conozco letristas que merecen que esta ley la analicemos de manera profunda, hay textos que se tienen que cambiar para que los autores, más compositores puedan defender sus regalías que a lo largo del tiempo han sido el sustento de sus familias, y que tristemente si no cambiamos párrafos que vienen incluidos en el artículo 118, ellos van a estar en una total indefensión para que sus familias sigan recibiendo lo que por ley les debe de corresponder”, dijo.

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En su turno, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez Cázares, indicó que “puede ser inútil” legislar sobre el empleo de inteligencia artificial, “por la competencia, la responsabilidad del poder de la tecnología supranacional y porque ataña leyes nacionales y acuerdos y tratados internacionales”.

“Ayudemos sin falsos nacionalismos, es complicado porque puede atacar la libertad de expresión, no es lo mismo regular la transformación, modificación e imitación, que violar estándares internacionales desarrollados concretamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la información, un exceso puede crear efectos inhibitorios sobre la creación cultural o la crítica pública, como advirtió recientemente Artículo 19 a propósito de esta iniciativa”, dijo.

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