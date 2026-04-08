El pleno de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas” otorgadas a extrabajadores de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la sesión de este miércoles, la Presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que la reforma al artículo 127 constitucional fue aprobada por 20 congresos locales.

Las legislaturas que lo aprobaron son de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

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La reforma establece que las jubilaciones de servidores públicos no deberán exceder de la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos.

También dispone que la reforma será retroactiva, y las pensiones actuales que sobrepasen dicho límite, deberán ajustarse al monto fijado en la reforma constitucional.

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