Una jueza de control rechazó revisar la prisión preventiva oficiosa que se le impuso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exagente del Ministerio Público detenida por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa.

En audiencia celebrada el 19 de marzo pasado, Nora Ileana García Peralta, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, declaró improcedente la solicitud de revisión de medida cautelar solicitada por lo defensa de Estrada Ortega, señala por la FGR de participar en la destrucción de videos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014.

La también exintegrante del Consejo de la Judicatura Federal del Estado de Guerrero busca llevar su proceso en libertad, por lo que impugnó ante un Tribunal Colegiado la decisión de la jueza de control.

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Dicho recurso fue admitido a trámite por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, que dejó claro que esto no suspende el proceso penal que se le sigue a María del Rocío Estrada Ortega y Margarita Anguiano Castro.

Ambas mujeres fueron detenidas por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en un domicilio de la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, y posteriormente vinculadas a proceso por delitos de contra la salud, en la hipótesis de posesión con fines de comercio de los psicotrópicos denominados Lorezapán, Alprazolam y Clonazepam.

Así como posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

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La FGR acusa a Blanca María del Rocío Estrada Ortega de estar implicada en la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, que registraron parte de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.

Dicho material posiblemente contenía el momento en que policías locales interceptaron a uno de los autobuses que transportaban a los estudiantes normalistas la noche en que desaparecieron.

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