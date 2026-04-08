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La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República ratificó la propuesta de presidenta Claudia Sheinbaum para que Roberto Velasco sea secretario de Relaciones Exteriores, ello luego de la renuncia de Juan Ramón de la Fuente.
En el marco de la reunión de dicha comisión se aprobó por 17 votos a favor y 3 en contra de senadores del PAN y PRI el dictamen que fue turnado al pleno, que lo votará en sesión vespertina este mismo miércoles.
Durante su comparecencia, Roberto Velasco, expuso que el gobierno mexicano no niega el tema de los desaparecidos en México y el dolor de sus familias, por lo que seguirá trabajando y cooperando, pero se cuestiona la extralimitación y la conceptualización que ha realizado el Comité sobre Desaparición Forzada.
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Pleno del Senado inicia debate para ratificación de Roberto Velasco
El pleno del Senado inició el debate para la ratificación de Roberto Velasco como secretario de Relaciones Exteriores.
En fast track y una vez avalado en comisiones, se inició en la sesión del Senado la discusión del dictamen con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se prevé que sea ratificado con el voto a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano. Asimismo, con el voto en contra de senadores del PAN y PRI.
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