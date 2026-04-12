La comunidad gitana busca ser reconocida ante la ley, motivo por el cual solicitó a la Cámara de Diputados una reforma en la materia.

La petición fue realizada en el marco del Día Internacional del Pueblo Gitano, a través de un foro impulsado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Programa Universitario de Estudios sobre la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.

Salomón Bosquez Montes, representante de la comunidad gitana de México, puntualizó que actualmente miles de personas pertenecientes a la comunidad gitana continúan sin un reconocimiento pleno de su identidad, historia y aportaciones culturales, por lo que “resulta importante avanzar hacia el reconocimiento jurídico, cultural y social de la comunidad gitana en el país”.

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Explicó que esta fecha tiene su origen en el Congreso Mundial Gitano de 1971 y en los encuentros posteriores organizados por la Unión Romaní Internacional, donde se consolidaron símbolos como la bandera y el himno del pueblo gitano.

Durante su participación, Bosquez Montes destacó la importancia de que el Estado mexicano avance en el reconocimiento de la comunidad gitana y en la creación de políticas públicas que garanticen respeto, visibilidad e igualdad de oportunidades.

Foro de la UNAM y el Programa Universitario de Estudios sobre la Diversidad Cultural y la Interculturalidad por el Día Internacional del Pueblo Gitano. Foto: Especial

Subrayó que la comunidad gitana ha permanecido históricamente invisibilizada dentro de los registros oficiales y de muchas políticas públicas, pese a su presencia y aportaciones culturales en distintas regiones del país.

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“Esta fecha debe servir para reflexionar sobre la discriminación, el racismo y el antigitanismo que aún persisten, así como para promover una visión más cercana, humana y real de la comunidad gitana en México”, explicó, y agregó que en breve enviarán la petición al Congreso mexicano para promover una reforma en la materia.

El encuentro tuvo como objetivo visibilizar la historia, las tradiciones, las lenguas y la diversidad de la comunidad gitana, así como la necesidad de abrir más espacios de inclusión, participación y diálogo dentro de la sociedad mexicana.

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