La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los Congresos estatales no tienen competencia para fiscalizar recursos públicos federales ejercidos por municipios.

Por mayoría de votos, fue aprobado el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien planteó declarar la invalidez del informe individual de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala.

Esto correspondiente al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2024, en lo relativo a la fiscalización de aportaciones federales.

Lee también Anaya celebra apertura al fracking en México; critica "telarañas ideológicas" de López Obrador

La ministra señaló que la actuación del Congreso local y de su órgano de fiscalización estatal vulnera la distribución competencial establecida en la constitución federal en materia de revisión y fiscalización de la cuenta pública.

Ortiz Ahlf, indicó que la intervención invade el ámbito constitucional hacendario del municipio actor, la fiscalización de los recursos provenientes de participaciones y aportaciones federales no fue realizada por el órgano técnico constitucionalmente competente para ello.

“En el caso, el órgano de fiscalización superior de Tlaxcala practicó auditorías que comprendieron recursos de orden origen federal, incluidas participaciones sin que obre constancia de la existencia de un convenio de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación que legitimara dicha actuación.

Lee también UNAM, “escudo moral” en América Latina; UDUALC destaca su legado en 475 aniversario

“Así, al haberse sustentado la determinación legislativa sobre la cuenta pública municipal en auditorías practicadas por una autoridad incompetente respecto de los recursos federales, se actualiza, por una parte, una invasión al ámbito competencial de la Federación y, por la otra, una afectación a la libre administración de la hacienda pública del municipio actor”, aseveró la ministra.

Agregó que, en octubre de 2025, el síndico del municipio expuso una afectación en su ámbito presupuestal y autonomía hacendaria, con motivo de la fiscalización realizada por el Congreso de Tlaxcala.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv