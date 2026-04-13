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En el marco del 475 aniversario de la fundación de la Universidad de México, el presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), , colocó a la UNAM en el centro del debate regional al definirla como una de las mayores reservas intelectuales de América Latina y un “escudo moral” frente a la incertidumbre global.

Al entregar un reconocimiento al rector , Calzoni subrayó que el lema universitario “Por mi raza hablará el espíritu” mantuvo plena vigencia porque encarnó una ciencia independiente, una autonomía que “no se negoció” y una comunidad que rechazó convertir el conocimiento en mercancía.

“La UNAM no fue solo una gran universidad mexicana. Fue también una referencia para toda la región. Porque cuando la habló, no habló solo por sí misma; habló por una tradición que nos excedió y por un futuro que todavía estuvimos construyendo”, sostuvo.

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En un contexto internacional marcado por presiones sobre las instituciones educativas, advirtió que la Universidad Nacional representó un modelo de resistencia intelectual. “Nos enseñó que la autonomía no fue aislamiento ni privilegio corporativo, sino condición indispensable para el pensamiento libre y para que una sociedad pudiera pensarse sin tutelas”, afirmó.

Calzoni también destacó el papel histórico de la UNAM como espacio de refugio durante episodios como el Plan Cóndor, cuando acogió a perseguidos políticos de la región, muchos de los cuales continuaron su formación académica y expandieron el conocimiento en el continente.

Por su parte, la primera vicepresidenta de la UDUALC, Miriam Nicado, calificó a la UNAM como “el proyecto cultural más generoso y ambicioso” en la historia de México, además de un referente en el que las universidades públicas latinoamericanas buscaron reflejarse.

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Al recibir el reconocimiento, Lomelí Vanegas señaló que este acto ratificó la pertinencia de un proyecto educativo que impulsó el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país durante casi cinco siglos, y refrendó el compromiso de la UNAM con la educación pública en América Latina y el Caribe.

La ceremonia se realizó en el contexto de la reunión del Consejo Ejecutivo de la UDUALC, con la presencia de autoridades universitarias de la región, en un año en que la máxima casa de estudios conmemoró los 475 años de su origen histórico.

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