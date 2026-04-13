Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), participó en la toma de datos biométricos para la actualización de su Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica.

La secretaria de Gobernación reiteró la protección a la identidad de las personas para fortalecer sus derechos.

Junto a Rodríguez, participaron en esta toma de datos otros funcionarios como el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez.

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"Desde el Gobierno de México garantizamos que cada persona cuente con una identidad única, verificable y protegida para fortalecer sus derechos", dijo Rodríguez.

La secretaria de Gobernación destacó meses atrás los avances en la implementación de la CURP biométrica y aseguró que “nos ha ido muy bien”.

Indicó que ya se contaba con el reconocimiento ISO-9000: “Que sepan los mexicanos, las mexicanas que tenemos una certeza en sus datos y es precisamente para que ayuden estos datos en la búsqueda de personas”.

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Rosa Icela Rodríguez dijo que la CURP biométrica no solamente se trata de un avance tecnológico, "sino de una transformación en la forma en que el Estado reconoce y protege la identidad de las personas como un derecho".

Este no es un proyecto aislado, sino parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de proteger este derecho humano a la identidad y hacer de la CURP el documento principal en el país, mediante el cual pueden brindarse de manera más eficiente, segura y accesible los servicios gubernamentales; además de reducir el riesgo de duplicidad, suplantación de identidad y uso indebido de información personal.

Añadió que este proceso permitirá avanzar hacia un modelo en que la CURP Biométrica pueda ser adoptada de manera progresiva en toda la población del país, fortaleciendo la confianza en los registros y en los servicios públicos.

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