Paris Hilton fue la encargada de cerrar el Tecate Emblema 2026 con un concierto que, genuinamente, parecía el after de la fiesta que se acababa de vivir con las presentaciones de Gloria Trevi y Kenia Os.

La estadounidense llegó al Main Stage Emblema con un DJ Set que complació a todos los gustos, pese a la baja afluencia de gente que se dio por la hora en la que inició, las 00:30.

Además de que muchos de los 46 mil que asistieron al festival comenzaron a retirarse tras el show de Kenia Os, aunque esto no impidió el baile y risas en todo momento.

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Paris se dijo emocionada y agradecida de estar en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el final de un día largo, pues compartió que había llegado de su cuidad hace sólo unas horas.

“Vengo directamente de New York para estar con ustedes”, explicó.

Un escenario adornado con una consola, que variaba entre el rosa y el negro y una laptop adornada con pedrería azul fue suficiente para que sus beats pusieran a moverse hasta al más cansado de la noche.

Paris Hilton cerró en Tecate Emblema con su DJ Set. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

La variedad que la mujer de 45 años presentó cumplió con creces para tener al menos una canción del agrado de los miles que todavía se encontraban en el recinto.

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Desde “I love it” hasta “Pepa”, pasando por “Sweet dreams” fue el catálogo que Hilton mostró entre las luces estroboscópicas y llamas que iluminaban la madrugada.

“México, sé que les gusta la fiesta, los amo, estoy muy feliz de estar aquí, Te amo”, dijo en una mezcla de español e inglés que causó un grito en el público.

Con un vestido azul, que combinaba a la perfección con su computadora y los accesorios, gafas de sol y audífonos del mismo tono, fue que durante poco más de una hora mantuvo cautivos a sus seguidores.

Con esto terminó la edición 2026 del festival más joven de la Ciudad de México, que veía como la gente que resistió hasta las 2:00 de la mañana se retiraba con cansancio en los ojos pero una sonrisa en el rostro.

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