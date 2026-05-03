Michael Jackson tuvo una relación cercana a Paris Hilton como recordó la famosa, en 2011, pues una de las figuras del medio a la que estuvo más cercana fue al "Rey del pop", esto debido a la historia que el cantante tuvo con su madre Kathy, muchos años antes de que ella naciese.

En entrevista con George Lopez, para su show "Lopez Tonight", Paris recordó el vínculo que la unió al cantante pues, cuando este iba a la escuela secundaria, coincidió con Kathy, la mamá de las hermanas Hilton, de la que, rápidamente, sembró una muy estrecha amistad.

Kathy tenía 13 años, Michael tenía 14 y Latoya, quien se unía al dúo, de vez en cuando, recién cumplía los 16.

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En los años de escuela, Hilton y Jackson solían reunirse después de clases para hacer bromas por teléfono, pero su amistad no se limitó a los juegos de un par de adolescentes, sino que con los años, siguieron frecuentádonse y, cuando fueron adultos, y cada uno formó su propia familia, cumplieron la promesa que había hecho décadas antes.

Como Paris contó a Geroge, cuando eran menores, su mamá y Michael llegaron a un acuerdo; el primero que tuviera una hija, fuera quien fuera, la nombraría Paris y, si se trataba de un hijo varón, lo llamarían Prince.

"Eran muy cercanos, mi mamá y él tenían un pacto, lo hicieron cuando ella tenía 13; ellos dijeron que cualquiera que tuviera una niña. su nombre sería Paris y mi mamá lo hizo", contó.

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Pero cuando Michael recibió a su hija, la única niña que tuvo, no contuvo las ganas de llamarla con el mismo nombre, no sin antes, pedirle autorización a Kathy.

"Después, él tuvo una niña y quiso llamarla también así", dijo sonriente.

De hecho, el primer hijo varón del cantante de "Bad", Michael

Jackson murió hace 17 años, pero el cariño por el artista siguió intacto para los Hilton. Paris suele defender al cantante, cuando en redes resurge el escandálo que, presuntamente, habría abusado de infantes, señalando que esas aseveraciones no son más que "mentiras" de "gente enferma" que buscaba hacer dinero a costa de la imagen de Jackson.

Y, cuando creció Paris, la hija de Michael, que en la actualidad tiene 28 años, la socialité se esmeró en crear una amistad con la joven, a la que suele felicitar en sus redes sociales cada que cumple años.

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