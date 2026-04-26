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La ”, basada en la vida del “”, ha generado conversación desde su estreno, pero ahora suma una voz clave: la de , hija del artista, quien expresó su descontento con el proyecto. A una semana de su llegada a cines, la joven señaló que la cinta presenta una visión alejada de la realidad.

“No había dicho nada hasta este punto porque sé que muchos de ustedes van a ser felices. Es una versión fantasiosa”, comentó.

De acuerdo con la también cantante, la película está pensada para un sector específico, al que calificó como más idealizado.

Lee también

“La película se adapta a una sección muy específica del fandom de mi papá que todavía vive en la fantasía y les va a encantar”, afirmó.

Paris Jackson y su disgusto por "Michael"

Además, criticó el enfoque narrativo del filme, al considerar que responde a una lógica comercial propia de Hollywood.

“Hay muchas mentiras…No me gusta la deshonestidad. No me escucharon. A todos les va a gustar la película. Ve a verla, disfrútala. Déjenme fuera de esto”, dijo

La hija del intérprete de “Billie Jean” también aseguró que intentó participar en el proceso creativo, pero sus opiniones no fueron tomadas en cuenta por el productor Graham King.

“Hay muchas mentiras… no me gusta la deshonestidad. No me escucharon. A todos les va a gustar la película. Ve a verla, disfrútala, pero déjenme fuera de esto”, dijo.

La modelo dejó claro que hubiera preferido una versión más honesta de la historia, incluso por encima del éxito comercial generando millones de dólares en ganancias desde su estreno el 21 de abril.

“Prefiero la honestidad sobre las ventas y la ganancia monetaria. Eso es todo”, concluyó.

Lee también

Un éxito en taquilla

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Pese a la polémica, la cinta “Michael” ha tenido un sólido desempeño comercial. De acuerdo con Box Office Mojo, el filme ha recaudado más de 82 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana.

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