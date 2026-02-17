Paris Hilton vivió un romántico 14 de febrero junto a su esposo, el empresario Carter Reum, y sus dos hijos, Phoenix y London, la actriz y socialité volvió a recibir una propuesta de matrimonio tras estar casada durante cinco años, y compartió el mágico momento con sus más de 26 millones de seguidores.

Paris y Carter se conocían desde hace más de 15 años por su círculo social en común en Los Ángeles, pero fue hasta finales de 2019 cuando comenzaron a salir formalmente y su romance se hizo público a inicios de 2020, durante la fiesta posterior a los Globos de Oro, y desde entonces Paris dejó claro que esta vez era diferente.

En entrevistas, la heredera confesó que con Carter se sentía “segura”, “respetada” y, sobre todo, en paz. Después de varios compromisos fallidos en el pasado, aseguró que por primera vez estaba con alguien que no la hacía sentirse juzgada ni presionada por su fama.

En febrero de 2021, durante un viaje a una isla privada para celebrar su cumpleaños 40, Carter le propuso matrimonio. La escena, llena de flores blancas y con el mar de fondo, fue compartida ampliamente en redes sociales. Paris describió el momento como “mágico” y dijo que él era su “alma gemela”.

Tras el nacimiento de sus dos hijos, y una vida familiar estable, compartida en redes sociales, la pareja decidió renovar sus votos matrimoniales, y de nuevo, con la playa como testigo y esta vez a sus dos hijos, Paris dio nuevamente el "sí acepto".

"Cinco años después… y todavía me da un vuelco el corazón. El Día de San Valentín, en las aguas turquesas de las Islas Turcas y Caicos, justo días antes de mi cumpleaños, mi pareja me volvió a pedir matrimonio y yo le dije que sí. Pero esta vez, no éramos solo marido y mujer. Éramos mamá y papá. Phoenix y London, observando el amor que los creó", se lee en el mensaje de Paris.

Paris Hilton y Carter Reum renovarán sus votos matrimoniales. Fotos: Instagram parishilton

Paris dijo que la renovación de sus votos era un ejemplo para sus hijos, y confesó que la eternidad no es suficiente para estar con su amor Carter.

"Renovar nuestros votos no se trata solo de celebrar cinco hermosos años; se trata de mostrarles a nuestros bebés que el amor crece, se profundiza y se elige una y otra vez. Cinco años han pasado. Una eternidad. Para ti, Carter, la eternidad no es suficiente", se lee.

Paris Hilton y Carter Reum posan con sus hijos Phoenix y London en el romántico momento.

La pareja se casó el 11 de noviembre de 2021 en una lujosa ceremonia en Los Ángeles, celebrada en la antigua propiedad de su difunto abuelo, Barron Hilton. La boda fue un evento de varios días y quedó documentada en el reality "Paris in Love".

Paris lució varios vestidos de diseñador y la celebración reunió a celebridades, empresarios y amigos cercanos. En enero de 2023 sorprendieron al mundo al anunciar el nacimiento de su primer hijo, Phoenix, a través de gestación subrogada. Meses después, en noviembre de ese mismo año, dieron la bienvenida a su hija London, también por vientre subrogado.

