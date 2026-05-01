La Universidad del Valle de México y Aeroméxico Formación dieron a conocer este jueves el lanzamiento de la carrera de ingeniería aeronáutica.

Este programa, que operará bajo un modelo de educación dual, busca satisfacer la creciente demanda de talento altamente calificado en la industria aeronáutica.

La colaboración nace de una convergencia de necesidades estratégicas. La UVM busca fortalecer su oferta en ingenierías STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y expandir su portafolio educativo, mientras que la industria aeronáutica requiere profesionales especializados en áreas críticas como seguridad aérea, mantenimiento y operaciones de vuelo.

“Esta alianza es una oportunidad única e innovadora, siendo el único programa de su tipo desarrollado de la mano de una empresa líder del sector aeronáutico como Aeroméxico.

“Esta sinergia brinda un respaldo muy sólido y una visión clara de la educación de calidad, demostrando el compromiso de UVM por fortalecer las ingenierías STEM y ofrecer programas altamente relevantes y con un gran futuro”, afirmó Raúl Caraballo, vicepresidente académico de la UVM.

La demanda de ingenieros aeronáuticos en México, así como a escala global es significativa y creciente. De acuerdo con datos del Commercial Market Outlook de Boeing, el sector requerirá aproximadamente 700 mil nuevos especialistas técnicos a nivel internacional durante los próximos 20 años para sostener la expansión de las flotas comerciales.

En este escenario, México juega un papel crucial al ser uno de los principales centros de manufactura y diseño avanzado en América Latina, lo que posiciona a estos profesionales en el centro de una industria que no deja de elevar sus expectativas.

La nueva ingeniería aeronáutica se distinguirá por el rigor académico de UVM con la aplicación práctica en un entorno industrial real, garantizando que los egresados desarrollen las competencias que la industria necesita.