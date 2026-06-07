Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió de forma abrupta y visiblemente molesto una entrevista con la presentadora del programa 'Meet the Press' de NBC, Kristen Welker, después de que esta le exigiera repetidamente pruebas sobre sus constantes afirmaciones de fraude electoral.

La entrevista, grabada el viernes en una granja del estado de Wisconsin, pero transmitida hoy, llegó a su fin cuando Welker cuestionó a Trump sobre un fondo "anti-weaponization" (anti-instrumentalización) de mil 800 millones de dólares vinculado al Departamento de Justicia.

Al ser preguntado sobre si las personas condenadas por agredir a policías durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 deberían recibir dinero de los contribuyentes a través de dicho fondo, Trump evitó dar una respuesta rotunda y afirmó que "muchas de esas personas fueron destruidas por policías corruptos" y "deberían ser compensadas".

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El enfrentamiento verbal escaló cuando Welker le recordó que no existían pruebas de tales acusaciones.

Ante esto, Trump reiteró que las elecciones presidenciales de 2020 -en las que perdió contra el demócrata Joe Biden- fueron "amañadas" y aseguró, sin aportar evidencias, que actualmente se está produciendo un "fraude" en el recuento de votos de las primarias de California.

"Hay pruebas tremendas, no hay más que pruebas. Las elecciones fueron amañadas", insistió el exmandatario ante las réplicas de la periodista, añadiendo sobre la situación en California que "solo hace falta mirar".

Ante la insistencia de Welker por obtener datos verificables, Trump comenzó a descalificar directamente a la entrevistadora y a los medios de comunicación.

"Son corruptos, igual que tú eres corrupta. Tu prensa es corrupta y 'Meet the Press' es corrupta", apuntó el mandatario.

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Finalmente, tras acusar a la cadena de ser un "canal sesgado y corrupto", Trump decidió dar por terminado el encuentro de manera unilateral: "Vamos a dejarlo aquí porque ya he tenido suficiente".

Acto seguido, el presidente se quitó el micrófono y abandonó el set, a pesar de los reclamos de Welker.

Here's the full chain of events that led to Trump storming out of his interview with Kristin Welker, beginning with her pressing him on the weaponization fund, continuing with her pointing out the baselessness of his "rigged election" lies, and concluding with him calling her… pic.twitter.com/p8frVtICTt — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026

No obstante, la presentadora dijo que una vez las cámaras se apagaron, la cadena llegó a un acuerdo con el mandatario para hacer otra entrevista "en el futuro".

Trump descarta retirar despliegue militar en Irán

Antes del abrupto fin de la entrevista, Trump habló sobre la guerra en Irán y descartó retirar a los aproximadamente 50 mil soldados desplegados en el marco del conflicto hasta que se haya alcanzado una "conclusión" definitiva en la región.

Rechazó que el contingente se encuentre en situación de riesgo. "No considero que (las tropas) estén en peligro. Tenemos la mejor defensa y el mejor ataque que jamás se haya visto", afirmó Trump.

El mandatario calificó de "insensato" un eventual repliegue en este momento porque quizás Estados Unidos tenga "que utilizar" las tropas.

Hasta el momento, el balance oficial del conflicto asciende a 13 miembros del servicio estadounidense fallecidos en incidentes vinculados directamente con las hostilidades. "Hemos perdido a 13 personas aquí y eso es mucho. Trece personas son demasiadas", admitió Trump.

No obstante, el presidente matizó que "si se mira a Vietnam, donde murieron cientos de miles de personas, o cualquiera de las últimas siete u ocho guerras (...), nosotros perdimos 13. Es menos de lo que cualquiera hubiera imaginado".

El mandatario señaló además que hay una "alta probabilidad" de que sepa dónde está el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, a quien describió como una figura "más racional" que su predecesor.

Al analizar la sucesión en el poder en Teherán tras el estallido del conflicto armado, reveló que Jamenei se encuentra "bastante malherido" tras el ataque en el que murió su padre.

"Más joven, creo, y más racional. Herido; está bastante malherido. Así que hay una cierta valentía ahí", señaló Trump al ser preguntado por las características del nuevo jefe del régimen islámico.

Jamenei, quien sucedió en el cargo a su padre, el ayatola Ali Jamenei, no ha aparecido en público desde que sufrió heridas en el bombardeo israelí que acabó con la vida de su progenitor durante la primera jornada de las hostilidades.

El presidente estadounidense no dio detalles concretos, pero sugirió que los servicios de inteligencia de su país disponen de información precisa.

"No quiero decir si sé o no dónde está, pero hay una alta probabilidad de que sí lo sepa", anotó Trump.

El mandatario, además, dijo que a Irán le "quedan algunos misiles y algunos drones".

"Diría que, en términos porcentuales, tal vez un 21-22% de sus misiles son misiles inteligentes, pero no es lo que era cuando atacamos por primera vez", dijo Trump.

Trump dijo que Irán "no tiene otra opción" que negociar con Washington, pero que no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra porque sus líderes son "fuertes" y "orgullosos".